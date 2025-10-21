Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : la comparaison osée de Xabi Alonso sur Arda Güler

Par Kevin Massampu
1 min.
Arda Güler avec le Real Madrid. @Maxppp
Titulaire régulier depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Arda Güler semble de plus en plus épanoui et performant sous les ordres de Xabi Alonso. À la veille de la réception de la Juventus en Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol n’a pas tari d’éloges sur l’international turc (25 sélections) et l’a même comparé à deux anciens joueurs de la Casa Blanca : Mesut Özil et Guti.

« C’est un mélange entre Özil et Guti. Guti avait cette qualité pour construire le jeu et faire la dernière passe. Mesut aussi. J’ai beaucoup apprécié Özil. Plus nous trouvons Arda, plus nous nous améliorons. Il faut continuer à le pousser. Nous sommes très contents de lui », a énoncé Alonso en conférence de presse, ce mardi. Un sacré compliment envers l’ancien joueur de Fenerbahçe, auteur de trois buts et de cinq passes décisives cette saison avec les Merengues.

Pub. le - MAJ le
