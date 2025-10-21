Le crack Robinio Vaz n’en finit plus d’impressionner l’OM !

« C’est un super bon mec, il met une bonne ambiance. Il est incroyable, match après match, il devient meilleur ». Voici ce que déclarait Mason Greenwood au sujet de Robinio Vaz, quelques minutes après la large victoire de l’Olympique de Marseille face au Havre (6-2) lors de la 8e journée de Ligue 1. Auteur d’un retentissant quadruplé - permettant aux Marseillais de récupérer la première place du championnat - l’Anglais n’a, en effet, pas manqué de saluer la nouvelle performance étincelante de son jeune coéquipier.

2 buts et 2 passes décisives en 120 minutes de jeu

Entrée en jeu pour la dernière demi-heure, la pépite phocéenne a, une nouvelle fois, profité de la confiance de son entraîneur, Roberto De Zerbi, pour confirmer tous les espoirs placés en lui. Passeur décisif pour Mason Greenwood, le natif de Mantes-la-Jolie profitait ensuite d’une remise de la tête astucieuse de Pierre-Emerick Aubameyang pour enfoncer un peu plus des Havrais valeureux, mais plombés par la double peine infligée à Gautier Lloris en début de match.

Une chose est sûre, Robinio Vaz bonifie, lui, chaque minute passée sur la pelouse. En sept matches de Ligue 1, l’ancien joueur de Sochaux a ainsi inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, le tout en 120 petites minutes de jeu. Un rendement impressionnant pour le droitier d’1,85m, qui continue de battre tous les records de précocité. Appelé avec les U19 de l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 brille de mille feux.

Un titulaire en puissance ?

Outre son sens du but, le numéro 34 des Olympiens présente, aujourd’hui, toutes les qualités de l’attaquant moderne : rapide, physique, bon dans les airs, capable de décrocher pour participer au jeu, mais également de multiplier les prises de profondeur pour déstabiliser les défenses adverses. Autant de qualités qui devraient d’ailleurs lui permettre de glaner du temps de jeu dans les semaines à venir, qui plus est après la longue absence à venir d’Amine Gouiri, qui va se faire opérer de l’épaule droite après sa grosse blessure subie avec l’Algérie.

« Robinio est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV. Il est une option très crédible », a d’ailleurs rappelé Roberto De Zerbi ces dernières heures. Séduit par les prouesses de son jeune protégé, le technicien italien devrait donc s’appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang et l’attaquant de 18 ans dans les prochaines semaines, au détriment par exemple d’un Neal Maupay, qui ne semble plus du tout entrer dans les plans du coach phocéen. Une aubaine de plus pour Robinio Vaz, prêt à s’installer durablement dans la cour des grands.