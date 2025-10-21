Menu Rechercher
Real Madrid : les mots dithyrambiques d’Alonso sur Mbappé

A la veille de la rencontre contre la Juventus en 3e journée de la Ligue des champions, l’entraîneur espagnol, Xabi Alonso, a été interrogé sur la forme actuelle de Kylian Mbappé. L’attaquant français réalise un début de saison tout simplement historique sous le maillot des Merengues pour le plus grand bonheur de la Casa Blanca et de son tacticien.

« Il ne s’agit pas seulement des buts. Son influence est presque aussi importante pour que ses coéquipiers le suivent avec et sans le ballon. Il nous aide. Il a marqué des buts partout. En plus de marquer, son influence est ce dont l’équipe a besoin. Kylian est dans une très bonne passe, tant sur le plan personnel que professionnel. Il est très analytique. Il fait les choses pour des raisons et il doit bien les comprendre. Maintenant, tout s’imbrique dans sa tête et c’est pourquoi il est si performant. »

