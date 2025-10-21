L’Europe met la pression sur Dembélé, Salah en pleine tempête

Le Ballon d’Or Ousmane Dembélé est attendu au tournant

Le PSG est en Allemagne ce soir pour la 3ᵉ journée de Ligue des Champions avec un déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen, une rencontre où Paris fêtera le retour de son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. Il revient, placarde le journal L’Equipe ce mardi matin. 46 jours après sa blessure en équipe de France, le Français va retrouver la compétition officielle. Il ne démarrera évidemment pas en tant que titulaire et devrait rentrer en fonction du scénario. Le PSG ne va prendre aucun risque pour protéger sa star, comme c’était le cas face à Strasbourg où il aurait pu faire partie du groupe. Son come-back fait parler un peu partout en Europe. Tout le monde a hâte de voir le Ballon d’Or à l’œuvre, à l’image du journal AS en Espagne. Le Corriere dello Sport attend aussi de pied ferme le meilleur joueur du monde, il revient, écrit Record au Portugal. Si le principal intéressé paraît « tranquille et rigole » avant son grand retour, la presse européenne veut voir le vainqueur du Ballon d’Or face à Leverkusen. Pour Luis Enrique, le PSG ne récupère pas le Ballon d’Or, mais bien le joueur Ousmane Dembélé. Une manière de lui retirer la pression de ce nouveau statut.

La suite après cette publicité

La presse anglaise pas tendre avec Mohamed Salah

Les temps sont durs pour Mohamed Salah à Liverpool. Quelques mois après un sacre en Premier League, un titre de meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur, mais aussi une prolongation en grande pompe, l’Egyptien n’y arrive plus. Son niveau de jeu inquiète en Angleterre, à tel point que le rédacteur chef de la rubrique sport du Daily Star publie une tribune ce mardi dans laquelle il demande à Arne Slot de mettre Salah sur le banc. “Mo SALAH est souvent traité comme un dieu dans la moitié rouge de Liverpool. Mais son manager, Arne Slot, doit commencer à le voir tel qu’il est aujourd’hui : un footballeur à laisser tomber.” Voici ce qu’on peut lire dans sa tribune. Il faut dire que depuis le début de la saison, Mohamed Salah n’est que l’ombre de lui-même. Une méforme qui doit être difficile à encaisser pour la direction qui a tout fait pour le prolonger. Alors que la crise guette Liverpool, Salah est attendu comme le cadre qui doit montrer le bon chemin aux recrues, mais lui-même est en plein doute. Le Daily Mirror ouvre aussi le débat et se demande s’il ne doit pas aller faire un tour sur le banc. Réponse demain soir contre Francfort.

L’Italie s’inquiète pour la Juventus

Les expériences d’entraîneur se suivent et se ressemblent avec Igor Tudor qui est déjà sur la sellette du côté de la Juventus. La direction bianconeri a déjà coché trois noms pour remplacer l’entraîneur croate. Mais selon Tuttosport, Igor Tudor a jusqu’au derby face au Torino pour sauver sa tête. 5 matchs avant le derby, dont le choc de demain face au Real Madrid. Le Croate a encore quelques semaines pour inverser la tendance, une décision sera prise durant la trêve de novembre. Comme souvent, quand cela va mal, le premier fusible à faire sauter est l’entraîneur. Mais Igor Tudor n’y peut pas grand-chose si les recrues ne s’adaptent pas. Le journal au papier rose revient sur le mercato estival de la Vieille Dame qui est un sacré cas. Entre Loïs Openda 44 M* qui n’a marqué aucun but, un Jonathan David au ralenti et un Edon Zhegrova qualifié de rebus, Igor Tudor n’est pas aidé pas ses joueurs. À lui de trouver la solution pour sauver sa place.