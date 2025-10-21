C’est la guerre entre Igor Tudor et la Juventus !

Avant un déplacement périlleux sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir en Ligue des Champions, la Juventus traverse un sérieux passage à vide. Après avoir remporté ses trois premiers matches, la Vieille Dame était en tête du classement, avant de complètement s’écrouler et d’enchaîner six matches sans victoire (5 nuls, 1 défaite). Actuellement septième de Serie A après une nouvelle défaite contre Côme, Igor Tudor est sur la sellette et va jouer son avenir face au Real Madrid et lors du choc de Serie A du week-end prochain contre la Lazio.

Pour le remplacer, la direction bianconera a déjà coché trois noms pour prendre la suite de Tudor, qui n’a pas hésité à monter au créneau contre sa direction. En conférence de presse avant le match Como-Juventus, Tudor a glissé une phrase ironique : « alors qu’à Côme, c’est l’entraîneur qui choisit les joueurs », une phrase perçue comme une critique directe de sa propre direction. Car l’ex-coach de l’OM ferait part d’un mécontentement envers la direction sportive, notamment Damien Comolli.

Igor Tudor en froid avec Damien Comolli

D’après la Gazzetta dello Sport, Igor Tudor se sent peu écouté et estime que son influence sur les décisions sportives est quasi nulle. Ce manque de communication rappelle son départ précipité de la Lazio, déjà causé par des désaccords similaires. Autre point important : le mercato d’été. La rupture de confiance a été aggravée par la non-arrivée de Randal Kolo Muani, promis tout l’été puis prêté à Tottenham au dernier moment. Igor Tudor avait demandé les rachats de Francisco Conceição et de Kolo Muani ainsi qu’un milieu de terrain de haut niveau, comme Tonali, qui n’est jamais arrivé, faute de budget.

Car l’ex-dirigeant du Téfécé a préféré dépenser plus de 100 millions d’euros pour recruter Edon Zhegrova, Jonathan David, João Mário et Loïs Openda. Des choix imposés par Comolli, que le technicien croate n’avait pas demandés et dont était même réticent. Tudor doutait de la condition physique de Zhegrova, ne voulait pas de João Mário, et considérait David et Openda comme redondants avec Vlahović. Les résultats mitigés de la Juventus accentuent les tensions en interne… et cela pourrait bouger d’ici la fin de semaine.

