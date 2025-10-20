La Juventus a trois noms en tête pour remplacer Igor Tudor

La Juventus pensait qu’Igor Tudor allait apporter plus de stabilité. Appelé en urgence pour venir au secours de son ancien club (1998-2007), l’entraîneur croate de 47 ans succédait à un Thiago Motta trop inventif et rapidement descendu de son nuage après son exploit à Bologne (qu’il a envoyé en Ligue des Champions). Le pari de la Vieille Dame semblait payant, Tudor ayant réussi à qualifier la formation piémontaise en Ligue des Champions avec une quatrième place acquise à l’issue de la saison 2024/2025. Le début du présent exercice laissait également entrevoir des espoirs.

La suite après cette publicité

La Juventus avait remporté ses trois premiers matches de Serie A, dont le derby d’Italie face à l’Inter (4-3), et luttait avec le Napoli en tête du classement. Et puis, la machine s’est déréglée. Incapable de remporter le moindre match depuis ce succès face au Nerazzurri le 13 septembre dernier, le club turinois vient d’enchaîner six matches sans victoire (5 nuls, 1 défaite). La Juventus n’est pas belle à voir jouer et tous les médias italiens s’accordent pour affirmer qu’Igor Tudor va jouer son avenir lors des deux prochains matches : celui en Ligue des Champions face au Real Madrid et le choc de Serie A du week-end prochain contre la Lazio.

La suite après cette publicité

2 stars et 1 pari

Après la défaite à Côme (0-2), le Croate est critiqué pour son jeu peu attrayant et parce qu’il entretient de mauvaises relations avec son supérieur, Damien Comolli. Et malheureusement pour lui, il paie aussi un mercato estival pas vraiment mené de main de maître, durant lequel la Vieille Dame s’est considérablement renforcée en attaque, tout en délaissant d’autres secteurs dégarnis comme l’entrejeu. Une chose est sûre : rien ne sera épargné à Tudor et Comolli a d’ailleurs déjà trois noms en tête pour succéder au Croate selon la Gazzetta dello Sport. Le premier est l’option la plus clinquante : Luciano Spalletti. À 66 ans, l’ancien sélectionneur de l’Italie est libre de tout contrat depuis le mois de juin et son départ de la Nazionale (remplacé par Gennaro Gattuso). Après avoir frôlé le titre de champion d‘Italie avec l’AS Roma (2006, 2007, 2008 et 2017), Spalletti avait décroché le Graal en 2023 avec le Napoli. Le technicien transalpin serait d’accord pour débarquer dans le Piémont et la Juve avait déjà pensé à lui l’été dernier en cas de départ de Tudor.

Idem pour le deuxième coach pisté : Roberto Mancini. À 60 ans, ce dernier est décrit comme un supporter de ligue date de la Juve et prêt à relever le défi piémontais, mais son passé de coach de l’Inter (2004-2008 et 2014-2016) risque de faire réagir les tifosi bianconeri. Attention toutefois, car ces deux pistes sont un handicap : le salaire élevé que pourraient réclamer les deux techniciens. En effet, la Juventus paie toujours l’imposant salaire de Thiago Motta (12 M€/an) jusqu’en 2027. Une dépense coûteuse à laquelle s’ajouterait l’indemnité de Tudor. Le troisième nom est un pari moins cher puisqu’il s’agit du jeune Raffaele Palladino. À 41 ans, ce dernier se trouve lui aussi au chômage depuis son départ de la Fiorentina en mai dernier. Cette option serait davantage un coup tenté par le directeur technique de la Juventus, l’ancien Monégasque François Modesto, qui a côtoyé Palladino à Monza. Palladino est prêt à faire immédiatement ses valises pour débarquer à Turin.

La suite après cette publicité

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.