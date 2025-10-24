La Juventus a recadré Igor Tudor

Igor Tudor est plus que jamais sous pression à la Juventus. Le Croate joue son avenir et cette semaine, il a un calendrier chargé. Après le déplacement à Madrid en Ligue des Champions, le coach bianconero affronte la Lazio ce week-end. Et visiblement, il agace ses dirigeants. À l’issue du match contre les Merengues, il a multiplié les sorties médiatiques irritantes pour la Vieille Dame. « Si l’analyse est que nous sommes la Juve, alors il faut toujours gagner, ce n’est pas une analyse juste », avait-il déclaré, avant d’ajouter qu’il était reparti de Madrid content alors que les siens se sont inclinés 1-0.

La suite après cette publicité

«Depuis que je suis ici, on a eu une mauvaise approche sur plusieurs matchs. Cette équipe a des forces et des faiblesses, il faut leur redonner confiance, car elle est sur la bonne voie. Les comparaisons avec le passé ne servent à rien, mais je comprends que ce soit le cas. Je pars heureux et confiant». Une sortie médiatique qui en a précédé d’autres quelques semaines auparavant (sur le calendrier ou le mercato de Côme). Face à cette situation, la Gazzetta dello Sport nous assure que la Juve a demandé à son entraîneur d’arrêter les polémiques en optant pour une communication moins agressive, sereine et plus appropriée.