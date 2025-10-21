Le PSG a pris une décision drastique avec Ousmane Dembélé

Le Ballon d’Or va enfin retrouver les terrains. Plusieurs semaines après sa blessure contractée lors du rassemblement de septembre avec l’équipe de France et sa sortie contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé (28 ans) figure dans le groupe composé par Luis Enrique pour le déplacement chez le Bayer Leverkusen, ce mardi soir (21 heures) en troisième journée de Ligue des Champions. Jusqu’à présent, il n’avait pu jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain avec son statut de Ballon d’Or et en avait profité pour établir une longue campagne médiatique.

En effet, l’international français a beaucoup été sollicité durant sa convalescence. Il a effectué un aller-retour express pour présenter son trophée individuel à sa ville d’enfance d’Évreux, avant de s’envoler pour le Qatar, pour présenter son Ballon d’Or à l’Émir et poursuivre ses soins. Mais pour digérer cette période, Ousmane Dembélé a ressenti la nécessité de se recentrer sur le volet sportif, outre les attentes autour de son nouveau statut et sa situation contractuelle qui commence à être d’actualité.

Le PSG l’a protégé contre Strasbourg

Pour éviter tout embrasement, le Paris Saint-Germain a décidé de tout faire pour dégonfler le poids des attentes autour de sa star. «C’est un joueur de haute qualité qui revient, une valeur ajoutée, mais le groupe a aussi montré qu’il était fort (sans lui). Il a beaucoup travaillé pour revenir, mais rien n’a changé. On va lui donner le temps pour qu’il retrouve son meilleur niveau. On ne s’attend pas à ce qu’il casse tout dès ce (mardi) soir», indique une source interne à L’Équipe.

«C’est Ousmane, ce n’est pas le Ballon d’Or. C’est le même joueur. On est très contents d’avoir de nouveau Ousmane, comme Marquinhos et Désiré Doué la semaine dernière. Cela a ne change rien, on verra ses sensations», avait d’ailleurs assuré Luis Enrique, qui a préféré ne pas l’inclure dans le groupe contre Strasbourg malgré de bonnes sensations. Sur le terrain, mais aussi en interne, le PSG ne va donc prendre aucun risque pour protéger son joyau - qui parait «tranquille, il rigole» avant son grand retour - et lui permettre de rester sur la même lignée que la saison dernière.

