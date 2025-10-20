PSG : le retour des absents enchante Warren Zaïre-Emery

En conférence de presse, Warren Zaïre-Emery n’a pas caché sa joie de voir le retour de plusieurs joueurs cadres, notamment Ousmane Dembélé et Marquinhos dans le groupe parisien pour le déplacement en Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen mardi soir en Ligue des champions.

«C’est toujours bien de récupérer les cadres dans le groupe qui sont là pour nous pousser et donner des conseils. Je pense notamment à Ousmane et Marqui et Désiré Doué. Notre capitaine est formidable. il parle et il donne de la voix, cela fait du bien de retrouver tout le monde. C’est le collectif qui fait l’équipe. Qu’il soit là ou pas là, le coach aurait fait de la même manière. Comme Marquinhos, c’est un leader même s’il ne s’exprime pas beaucoup. Dans le vestiaire, les gens analysent et regardent ce qu’il fait. On est content qu’il revienne avec nous. C’est le Ballon d’or, on est contents de le retrouver. On sait qu’il va tout faire pour aider l’équipe»

