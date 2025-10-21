Menu Rechercher
Le club de Mjällby, issu d’un village de 1250 habitants, sacré champion de Suède

Par André Martins
1 min.
Mjällby @Maxppp

Mjällby a réalisé un exploit historique en remportant lundi son premier titre de champion de Suède grâce à une victoire 2-0 sur le terrain de Göteborg, lors de la 27e journée de l’Allsvenskan. Un retourné de Jacob Bergström et une frappe après un cafouillage de Tom Pettersson ont scellé le sacre du club du sud du pays, soutenu par plus de 1000 supporters qui avaient fait un déplacement de 300 km. Avec 11 points d’avance à trois journées de la fin, et une seule défaite cette saison, le MAIF est mathématiquement assuré de terminer en tête, devant Hammarby, et peut encore battre le record de points du championnat, obtenu en 2010 par Malmö (67 points).

Sports on HBO Max 🇸🇪
MJÄLLBY AIF ÄR SVENSKA MÄSTARE I FOTBOLL 2025! 🏆

📲 Se Allsvenskan på HBO Max
Ce sacre est d’autant plus remarquable que Mjällby, issu d’un village de 1250 habitants, était en grande difficulté il y a dix ans et a même frôlé la relégation en quatrième division en 2015. Porté par une dynamique positive depuis sa 5e place la saison dernière, le club — pourtant doté du 12e budget du championnat (7,5 M€) — décroche aussi une qualification pour le 1er tour préliminaire de la Ligue des champions 2026. Une ascension fulgurante et inspirante dans le paysage du football suédois.

