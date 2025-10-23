LOSC : Bruno Genesio sort la sulfateuse contre ses joueurs… et contre lui-même !

Soirée à oublier pour le LOSC. Après des débuts particulièrement intéressants dans cette Europa League 2025/2026, avec deux victoires en deux rencontres, les Nordistes se sont inclinés à la maison sur le score de 3-4 face au PAOK, équipe qui n’avait pourtant pas gagné encore en Europe cette saison. Si c’est un petit échec sur le plan sportif, ce match a surtout été marqué par la polémique.

Effectivement, en fin de première période, Tomasz Kedziora tenait Matias Fernandez-Pardo par le maillot dans la surface grecque. Mais l’arbitre n’a finalement pas accordé de penalty aux Lillois, dans une décision assez étonnante. Pire encore, le PAOK signait le but du 3-0 dans la foulée. De quoi provoquer une énorme colère chez Olivier Létang, qui ne s’est pas privé de descendre dans les couloirs du stade pour interpeller le trio arbitral. « J’ai déjà écrit à Mr Ceferin (président de l’UEFA, NDLR), ce qu’il s’est passé ce soir est incroyable. Où est le délégué ? », leur a-t-il lancé. Mais comme Benjamin André avant lui, Bruno Genesio n’a pas voulu accabler les arbitres en conférence de presse. Le coach du LOSC s’en est pris à ses joueurs, ainsi qu’à lui-même.

Genesio fait son mea culpa

« Grosse désillusion. Je m’en veux, mes choix n’ont pas été bons ce soir. Il y a une remise en question personnelle très importante, et après on prendra le temps d’analyser le match plus froidement. On a fait une première mi-temps indigne d’une équipe qui se veut compétitive. Il y a des fondamentaux et des valeurs à respecter dans le foot de haut niveau. Ce soir on a galvaudé nos valeurs en première période, celles du foot et du sport de haut niveau, qui sont l’humilité, l’engagement, la motivation, l’agressivité », a d’abord lancé le tacticien français, clashant l’attitude de ses joueurs.

« Le football c’est un sport de duel aussi, il faut gagner des ballons pour pouvoir jouer au football. En première période on a rien fait de tout ça. Mais encore une fois, celui qui fait l’équipe c’est moi, celui qui fait le plan de jeu c’est moi, celui qui fait les choix tactiques c’est moi, donc le premier à blâmer c’est moi, j’en tirerai les leçons pour la suite », a conclu Genesio. Onzièmes au classement après trois journées, les Lillois restent bien positionnés dans la compétition et auront l’occasion de se refaire dimanche en Ligue 1 avec la réception du FC Metz.