LOSC : l’énorme coup de gueule de Benjamin André après la défaite face au PAOK Salonique !

Le LOSC visait la passe de trois mais a finalement vécu une soirée frustrante. Tombeurs de Brann Bergen et l’AS Roma lors des deux premières journées, les Dogues accueillaient les Grecs du PAOK Salonique au stade Pierre-Mauroy. Après un match complètement fou, marqué par sept buts et un carton rouge, les Lillois ont finalement subi leur première défaite de la saison sur la scène européenne (3-4). Un revers s’expliquant notamment par une première mi-temps totalement raté.

Plombés par trop d’errances défensives - mais également des décisions arbitrales douteuses - les hommes de Bruno Genesio rentraient têtes basses au vestiaire avec un score de 0-3 au tableau d’affichage. Sonnés, les Nordistes auront malgré tout eu le mérite de réagir après la pause. Porté par un doublé d’un Igamane intenable et un but de la tête de Benjamin André, le LOSC a bien failli obtenir un point mais a finalement payé son laxisme défensif, à l’image du quatrième but décisif des Grecs (74e).

André fustige sa défense !

Quelques secondes après la fin du match, Benjamin André - qui a bien cru égaliser sur le gong avant de voir l’arbitre signaler une position de hors-jeu - laissait logiquement éclater sa rage. «Quand on fait une première mi-temps comme ça, c’est trop difficile, même si on arrive à revenir, à emballer le match, c’est trop difficile surtout défensivement, dans les duels on y était pas. On était pas assez ensemble, c’est encore une fois un problème de duels, d’ambitions, quand on défend comme ça, on est en danger contre n’importe quelle équipe».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Lille 6 3 +1 2 0 1 6 5 20 PAOK 4 3 -1 1 1 1 5 6

Frustré, le capitaine des Dogues refusait toutefois de commenter trop en longueur l’arbitrage de Nikola Dabanovic, auteur d’un jugement très étrange sur une séquence qui aurait pu (dû) permettre au LOSC d’obtenir un penalty. «C’est qu’un match mais faut le prendre comme un avertissement. Le penalty refusé ? Quand il va voir la vidéo et qu’il se déjuge quand même, c’est compliqué après on ne va pas s’arrêter à ça, c’est notre première mi-temps qui n’est pas bonne», rappelait ainsi le milieu lillois au micro de Canal +. Place désormais à la Ligue 1 et la réception du FC Metz.