Mercato : un cadre du FC Barcelone a décidé de partir en janvier

A priori, le FC Barcelone a fait savoir qu’il n’envisageait pas de recruter cet hiver. Le club catalan galère toujours pour inscrire ses joueurs et seuls des prêts, comme celui de Marcus Rashford, peuvent l’aider à se renforcer. En revanche, il risque d’y avoir un ou plusieurs départs. À commencer par celui de son gardien allemand de 33 ans, Marc-André ter Stegen. Sport assure en effet que le joueur a décidé de quitter le Barça lors du prochain mercato d’hiver. Une décision motivée notamment par une volonté d’être présent à la prochaine Coupe du Monde 2026. Aucun nom de courtisan n’a été annoncé, mais cette information est la suite logique des récents événements qu’a vécus ter Stegen en Espagne.

Arrivé en Catalogne en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, l’international allemand (44 sélections) était un titulaire indiscutable jusqu’à la fin de la saison 2023/2024 avant de vivre un exercice 24/25 terrible et marqué par une longue blessure à la rotule. Une indisponibilité de sept mois qui avait obligé les Blaugranas à faire sortir le Polonais Wojciech Szczęsny (35 ans) de la retraite. Cette saison, rebelote. Touché au dos, ter Stegen s’était fait opérer en juillet dernier et une absence de quatre à cinq mois était annoncée. Ce qui avait déclenché une guerre entre le joueur et son club. L’Allemand refusait de signer le rapport médical et le Barça avait réagi en lui retirant son brassard de capitaine et son numéro.

Ter Stegen n’a plus d’avenir en Catalogne

Face à cette situation explosive, l’Allemand avait été obligé de prendre la parole pour se défendre. «Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour moi, tant physiquement que personnellement. Comme tout joueur, après avoir subi une blessure, ma seule priorité a toujours été de revenir sur le terrain le plus vite possible, motivé uniquement par le désir d’aider l’équipe et de faire ce que j’aime le plus : jouer et me battre. (…) La décision de subir une opération a été prise après consultation avec des professionnels médicaux et avec l’accord total du club, et toujours dans l’intention de privilégier ma santé et ma carrière sportive à long terme, ce qui correspond bien sûr aux objectifs du FC Barcelone : me rendre disponible sur le terrain le plus vite possible pour continuer à remporter des trophées. De plus, j’ai publiquement annoncé le délai minimum de récupération nécessaire après cette opération, tel qu’il m’avait été communiqué par les experts les plus réputés et toujours en coordination avec le club.»

Depuis, les choses se sont arrangées entre le portier et le Barça. Le 8 août dernier, ter Stegen a enfin signé le rapport médical permettant aux Blaugranas d’inscrire le gardien Joan Garcia, recruté l’été dernier pour être le futur numéro 1 à son poste. Les tensions entre les différentes parties se sont dissipées, mais Marc-André ter Stegen sait qu’il n’a désormais plus d’avenir au Barça. Bientôt sur le marché, le joueur de 33 ans séduira-t-il du monde ? Pour rappel, Sport indiquait au début du mois que trois clubs anglais (Newcastle, Tottenham Manchester United) et une formation de Ligue 1 (Monaco) étaient intéressés. Affaire à suivre.