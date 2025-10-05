Barça : Marc-André ter Stegen est de nouveau ciblé en Ligue 1

La rééducation de Marc-André Ter Stegen progresse à grand pas et cela va pourrait être décisif pour son avenir. Attendu totalement rétabli d’ici fin novembre, le portier de 33 ans devrait être apte à reprendre le jeu dès janvier. Mais, cela ne devrait pas se faire au FC Barcelone. Le club catalan continue de placer sa confiance en Joan Garcia, actuellement blessé, mais de retour dans moins d’un mois, et refuse de modifier en raison du bon début de saison de la recrue estivale.

En parallèle, plusieurs équipes — en Premier League notamment — scrutent sa situation pour un prêt ou un transfert de l’international allemand. Son entourage sait qu’il devra batailler pour obtenir du temps de jeu à Barcelone, alors que le Mondial 2026 arrive à la fin de la saison. Plusieurs clubs britanniques comme Newcastle, Tottenham et Manchester United ont déjà pris contact avec le Barça, alors qu’en Ligue 1, Monaco reste également intéressé d’après Sport. Cependant, Ter Stegen aura le dernier mot pour décider de son avenir cet hiver… bien que son inscription en Liga ne soit pas totalement assurée.