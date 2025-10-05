Menu Rechercher
PSG : le groupe pour le déplacement à Lille, avec six absents

Par Samuel Zemour
Luis Enrique observant l'entraînement @Maxppp
Lille PSG

Après s’être imposé sur la pelouse du FC Barcelone, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit creuser l’écart sur ses poursuivants en Ligue 1. À égalité de points avec l’OL et l’OM, le club de la capitale se déplace à Lille pour le choc de cette 7e journée et devra faire sans six cadres avec les forfaits de Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Marquinhos, Désiré Doué, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé.

Paris Saint-Germain
Le groupe parisien pour ce déplacement à Lille ! 👊

#LOSCPSG
Pour l’occasion, Luis Enrique a composé un groupe remanié avec la présence des jeunes Mathis Jangeal (17 ans) et Quentin Ndjantou (17 ans). Ils accompagneront les autres cadres parisiens, bien présent dans le groupe avec Bradley Barcola, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes. Le PSG a rendez-vous à Lille ce dimanche soir (20h45).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
