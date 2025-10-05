Menu Rechercher
Ligue 1 : les nommés pour le titre de joueur du mois de septembre

Par André Martins
Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp

Après Ilan Kebbal, élu joueur du mois d’août en Ligue 1, qui succédera au milieu offensif du Paris FC pour le mois de septembre ? L’UNFP a révélé ce dimanche les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 : Romain Del Castillo, Florian Thauvin et Vitinha.

UNFP
Les 3 nommés pour le Trophée UNFP du Joueur du Mois de septembre. Froidement.

Florian Thauvin 🟡🔴
Romain Del Castillo 🔴⚪️
Vitinha 🔴🔵

#TropheesUNFP
L’ailier français du Stade Brestois affiche des statistiques impressionnantes, avec 3 buts et 2 passes décisives sur la période, dont deux réalisations sur penalty. De son côté, le champion du monde 2018, revenu en France cet été, a inscrit un but et s’est imposé comme un élément indispensable de l’équipe dirigée par Pierre Sage. Enfin, le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain s’est illustré dans la construction du jeu avec 3 passes décisives. Le lauréat sera connu dimanche prochain.

Pub. le - MAJ le
