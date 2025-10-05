Ligue 1 : les nommés pour le titre de joueur du mois de septembre

Après Ilan Kebbal, élu joueur du mois d’août en Ligue 1, qui succédera au milieu offensif du Paris FC pour le mois de septembre ? L’UNFP a révélé ce dimanche les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 : Romain Del Castillo, Florian Thauvin et Vitinha.

L’ailier français du Stade Brestois affiche des statistiques impressionnantes, avec 3 buts et 2 passes décisives sur la période, dont deux réalisations sur penalty. De son côté, le champion du monde 2018, revenu en France cet été, a inscrit un but et s’est imposé comme un élément indispensable de l’équipe dirigée par Pierre Sage. Enfin, le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain s’est illustré dans la construction du jeu avec 3 passes décisives. Le lauréat sera connu dimanche prochain.