Ligue 1 : à dix contre onze, Lens s’impose in extremis à Auxerre

Après s’en être sorti miraculeusement contre le Stade Rennais, en étant réduits à dix dès les premières secondes, les Sang et Or devaient retrouver le chemin de la victoire et confirmer son bon succès à Lille, lors du derby. Et à l’exception de Ganiou, qui remplace l’expulsé Gradit, Pierre Sage gardait le même 4-2-3-1, avec Thauvin, Saïd et Edouard pour tenter d’aller piéger l’AJA, qui reste sur 4 défaites lors des cinq derniers matches.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lens 13 7 +4 4 1 2 10 6 15 Auxerre 6 7 -5 2 0 5 5 10

Globalement dominatrice en début de match, la formation lensoise s’est offerte la première occasion de la partie et Edouard était le premier à obliger Léon à se déployer (11e). Un sauvetage de courte durée, puisque, d’un beau mouvement pour éliminer Sierralta, Edouard parvenait à faire la différence (1-0, 14e). Un démarrage parfait, mais le plus dur était à faire et l’ouverture du score a lancé les icaunais, puisque la belle frappe de Namaso heurtait le poteau droit de Risser (33e).

Lens s’en sort in extremis

Une première alerte pour Lens, qui manquait le 2-0 sur un beau mouvement solitaire de Saïd, contré par Owusu (38e). Avant un coup dur juste avant le retour aux vestiaires avec la sortie d’Edouard sur blessure. Auxerre est rentré des vestiaires plus en maîtrise et avec plus d’envie, Sinayoko était contre de peu pour sauver l’égalisation (60e). Un avertissement de courte durée, puisqu’à la suite d’un corner, Senaya était laissé seul et trouvait la transversale… avant que le ballon ne revienne sur Sierralta pour l’égalisation (1-1, 62e).

Tout était à refaire pour le RC Lens, qui commençait à perdre ses nerfs après l’heure de jeu. Et après plusieurs cartons jaunes, le jeune Ganiou était expulsé et laissait - encore - les Sang et Or en infériorité numérique (73e). Mais après une fin de match disputée et hachée, Lens parvenait à s’imposer sur un ultime coup de tête de Sima (1-0, 90e+7). Un coup du sort, permettant à Lens de prendre la quatrième place. De son côté, Auxerre est 15e et risque le maintien.