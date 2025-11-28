RC Lens : Jonathan Gradit s’est blessé gravement à l’entraînement

Très mauvaise nouvelle pour le RC Lens. Au contact du PSG et de l’OM au sommet du classement de Ligue 1, les Sang et Or risquent de composer sans Jonathan Gradit pour une longue période. Selon plusieurs sources concordantes, le défenseur de 33 ans a été envoyé à l’hôpital directement après un contact à la jambe droite qui aurait fait peur à tout le groupe artésien. Cadre de la défense des Sang et Or avec 10 apparitions cette saison, le Français risque d’être absent de longs mois.

Pierre Sage s’est ensuite exprimé sur ce coup dur et n’a pas caché ses grandes craintes pour l’avenir de son roc : «on ne connaît pas la gravité exacte mais ce n’est pas anodin, les médecins ont vu immédiatement…On pense fortement à lui et à sa famille. On va gérer cette situation avec sa famille. Il a été évacué vers l’hôpital car ça a été assez clair tout de suite. Et tout le monde est proche de Jo, lui est en symbiose avec le staff, avec ses partenaires… L’important, c’est qu’il soit bien pris en charge et bien soigné.»