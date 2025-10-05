Lille - PSG : les compositions probables

Après son joli succès sur la pelouse du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain doit creuser l’écart sur ses poursuivants en Ligue 1. À égalité de points avec l’OL et l’OM, le club de la capitale se déplace à Lille pour le choc de cette 7e journée et devra faire sans six cadres avec les forfaits de Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Marquinhos, Désiré Doué, Fabian Ruiz ou encore Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Luis Enrique devra encore improviser pour mettre en œuvre son 4-3-3 et aller chercher la victoire chez les Dogues. Pour son retour devant son ancien public lillois, le gardien Lucas Chevalier sera aligné, tout comme la charnière Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo, laissant Achraf Hakimi et Lucas Hernandez, préféré à Nuno Mendes, sur les ailes. Avec de la nouveauté au milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Luis Enrique encore privé de six cadres

En l’absence de Fabian Ruiz, Senny Mayulu prendrait le côté gauche du milieu de terrain, aux côtés de Vitinha, devant la défense, et Warren Zaire-Emery. Devant eux, une attaque composée de Ibrahim Mbaye, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos a été choisie. Du côté des Dogues, Bruno Genesio espère rebondir après les deux défaites consécutives contre Lens et Lyon.

Devant la sensation Özer, Nathan Ngoy évoulera aux côtés de Chancel Mbemba, préféré à Aïssa Mandi. Romain Perraud et Thiago Santos évolueront sur les côtés et derrière un milieu de terrain à trois composé de Benjamin André, Nabil Bentaleb et Ngal’ayel Mukau. Matías Fernández-Pardo, Hákon Haraldsson et Olivier Giroud composeront le trio offensif.