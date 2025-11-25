L’OM veut signer définitivement Matt O’Riley dès cet hiver

En fin de mercato, les clubs ont généralement la crainte du panic-buy. Après un mercato difficile à boucler, certaines équipes recrutent alors en masse lors des derniers jours du marché pour garnir leur effectif. Au bout de quelques mois, certains joueurs montrent des limites et sont catégorisés comme des panic-buy. Lors des deux derniers jours du mercato estival, l’OM a mis la main sur Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Nayef Aguerd, Emerson et Benjamin Pavard. A l’heure actuelle, aucun des cinq joueurs ne peut être considéré comme une erreur de recrutement. Mieux encore, certains peuvent clairement être considérés comme d’excellentes signatures.

C’est notamment le cas du premier cité. Arrivé en étant encore méconnu du grand public en France, le milieu danois a été prêté par Brighton pour pallier le départ express d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan. Et alors que peu d’attentes étaient placées en lui, le joueur de 25 ans a rapidement conquis le cœur des supporters phocéens. Marathonien, tenace et doté de nombreuses qualités techniques, O’Riley est vite devenu une base du jeu de Roberto De Zerbi et l’international danois (6 sélections) enchaîne les titularisations. Et forcément, ses bonnes prestations contre le PSG et le Real Madrid en début de saison ont enchanté toute la Canebière.

L’OM veut sécuriser l’avenir de Matt O’Riley

Chouchou des supporters, O’Riley avait également expliqué en conférence de presse qu’il était très heureux d’avoir rejoint les Bouches-du-Rhône cet été : «je savais pertinemment que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club compte de nombreux supporters passionnés et pratique un bon football qui me convient parfaitement. De plus, j’ai un entraîneur qui me fait confiance. C’est un atout majeur en tant que joueur.» Forcément, la question de son avenir au Vélodrome n’allait pas tarder à être évoquée. Arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat, O’Riley n’était pas certain de poursuivre l’aventure marseillaise au-delà de cette saison.

Ainsi, Marseille veut vite prendre les devants à en croire les dernières informations de Sky Sports. En effet, d’après nos confrères d’outre-Manche, les pensionnaires du Vélodrome sont conscients de l’intérêt grandissant autour du joueur de 25 ans en Europe. Ainsi, pour éviter de perdre un tel talent, les Marseillais envisageraient même de le recruter définitivement dès le mois de janvier. En ce sens, l’OM compterait bien engager des discussions immédiatement avec Brighton pour éviter toute concurrence l’été prochain. Affaire à suivre… En attendant, Marseille devra bien gérer sa rencontre du soir en Ligue des Champions face à Newcastle.