OM : Roberto De Zerbi s’enflamme pour ses recrues

Il y a 9 jours, Roberto De Zerbi était déçu après la défaite contre le Real Madrid, même si son OM avait presque fait jeu égal avec l’écurie merengue. Pour expliquer sa déception, il avait notamment évoqué ses nombreuses recrues : « nous avons perdu donc il n’y a rien de positif. Selon moi, on peut jouer beaucoup mieux. On a fait tant de nouveaux joueurs (au mercato), beaucoup ne sont pas encore en bonne condition. Un joueur comme Aguerd aussi important (le Marocain était absent ce soir, ndlr)… Ce n’est pas pour avoir des excuses. On peut faire mieux, mais aujourd’hui, beaucoup de joueurs ne sont pas habitués à disputer cette compétition, c’est une première étape. » Depuis cette déclaration, il a gagné contre le Paris Saint-Germain au terme d’un match assez abouti, où plusieurs recrues ont brillé. On pense aussi bien à Nayef Aguerd, unique buteur, qu’à Emerson, O’Riley ou Weah. Alors, cette fois, en conférence de presse, l’entraîneur italien a pris le temps de dire tout le bien qu’il pensait de ses nouveaux joueurs. A commencer par le défenseur marocain qui stabilise parfaitement son arrière-garde.

« Cette équipe me plait beaucoup, je ne le dis pas juste à vous, je le dis aussi à mes amis. J’aime beaucoup entraîner Aguerd, Pavard, O’Riley, Gomes, Medina, je parle des recrues, Aubameyang etc… Aguerd, on dirait qu’il joue avec moi depuis 10 ans. Il a 29 ans et a joué en Premier League. Il arrive à avoir la motivation et la curiosité aussi, d’apprendre, d’écouter, de voir de nouvelles choses. Ils se sont mis à disposition de tout le monde », a-t-il déclaré. Avant de faire quasiment du cas par cas. Au sujet de Timothy Weah, immense face au Real Madrid puis face au PSG, où il a très bien maîtrisé les montées de Nuno Mendes. « C’est vrai que je n’en ai pas parlé là, mais c’est un des meilleurs transferts. Il peut jouer partout, c’est un joueur formidable, je suis vraiment très heureux qu’il joue avec nous. Un joueur comme Weah c’est comme avoir 2-3 joueurs, grâce à sa polyvalence et son intelligence. Il donne toujours le max à l’entraînement et pendant les matches. Un transfert peut-être sous-évalué, et je pense que c’est un joueur sous-estimé. Il a plus de valeur que ce qu’il peut transparaître. C’est un joueur très très fort. »

De Zerbi explique la disparition d’Angel Gomes

De Zerbi assure donc se régaler avec son nouvel effectif, encore une fois chamboulé par le mercato. Et même si cela l’oblige à certains choix qu’il juge douloureux. On pense par exemple au cas d’Angel Gomes, qui a débuté les 4 premières journées de Ligue 1, avant de disparaître de l’équation pour les chocs face au Real et au PSG. « Je pensais que ce n’était pas le match parfait pour lui d’un point de vue physique et tactique. J’ai choisi d’autres joueurs. Contre Lorient, ça a été le meilleur sur le terrain. C’est désagréable pour moi de le mettre sur le banc. A Madrid, il allait rentrer à la place de Gouiri mais avec l’expulsion j’ai changé mes plans. Avant Paris, je l’ai appelé dans mon bureau, pour lui expliquer. Pas à Aubameyang ou Medina, mais à lui et Vermeeren. C’est un joueur très jeune et très important. Pour Vermeeren aussi. L’aligner contre le Real ou Paris, pour un joueur de 20 ans, je voulais attendre un peu. Mais les deux sont très forts et seront importants. »

Enfin, il a également évoqué le cas de Matt O’Riley, qui à l’inverse des deux précédents nommés, a surgi au moment opportun parmi les titulaires. Avec peu de réussite sur la pelouse de Madrid, et plus de succès face au PSG, un cran plus bas aux côtés d’Höjbjerg. Un choix que De Zerbi a expliqué. « C’est un joueur qu’on suivait depuis longtemps avec Medhi Benatia. Un joueur que l’on connaît. Il a très bien joué au Celtic et à Brighton. On devait déjà le prendre quand moi j’étais là-bas. C’est un joueur qui était courtisé dans d’autres championnats, dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions. C’est un joueur fort, quelqu’un de sérieux. Il comprend le football, il sait jouer à différents postes. A Madrid, pour moi, il a fait un bon match, ce n’était pas simple, il était toujours dos au but. Plus le match a évolué, plus on le sentait sur le terrain. J’ai pensé qu’avec l’absence de Kondogbia, on pouvait essayer avec lui 20 mètres plus bas. Physiquement, c’est le joueur qui court le plus dans l’équipe et contre le PSG il faut courir. Il est danois et se comprend avec Höjbjerg, un gaucher et un droitier. J’ai donc décidé de l’aligner. C’est vraiment un joueur fort. On ne le voit pas toujours car il fait des choses simples mais il le fait de la bonne manière. » Roberto De Zerbi n’avait que des éloges à sortir ce jeudi, mais il a prévenu, le match à Strasbourg sera très important. « Je tiens plus à ce match qu’au match contre l’Ajax (mardi prochain en Ligue des Champions, ndlr) ».

