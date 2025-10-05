Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 7e journée
Lille
0 - 0
MT : 0-0
59'
PSG
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 16 7 Lille 11
Possession 63% PSG Lille
Tirs 6 4 7 2 3 10
Grosses occasions créées 100% PSG 1 Lille 0
Compositions Lille 4-3-3 PSG 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Nabil Bentaleb 1/2 50% #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1/2 50% #3 Logo Lille Olivier Giroud 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Quentin Ndjantou 3 #3 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 3
Fautes subies
#1 Logo Lille Romain Perraud 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 0/2 0% #2 Logo Lille Thomas Meunier 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 5/6 83% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 7/9 78% #3 Logo Lille Romain Perraud 7/10 70%
Interceptions
#1 Logo Lille Benjamin André 2 #2 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2 #3 Logo Lille Aïssa Mandi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Olivier Giroud 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye 0/5 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Quentin Ndjantou 0/5 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lille Romain Perraud 3 #2 Logo Lille Nathan Ngoy 3
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 67/68 99% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 64/67 96% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 55/58 95%

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
D
V
V
V
D
V
V
Rencontres précédentes
20% 11 Victoires 28% 15 Nuls 52% 28 Victoires

Blessures & suspensions

André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe
Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure à l'aine Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Désiré Doué Désiré Doué Blessure au mollet Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Blessure à la cuisse

Mirko Fideo 20:54 Champion d'Europe et « Ousmane » BO… je redescends toujours pas bordel! Allez Paris ! 9
Match Lille - PSG en direct commenté

7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 5 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et PSG (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 5 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et PSG.

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.2
2.8
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Abdelatif Kherradji quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33351
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 05 octobre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code LOSC-PSG
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lille PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et PSG ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, N. Bentaleb, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud, H. Haraldsson.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, Beraldo, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Lee Kang-In, B. Barcola, Q. Ndjantou, I. Mbaye, Gonçalo Ramos.

Qui arbitre le match Lille PSG ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille PSG ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.

Mirko Fideo 20:54 Champion d'Europe et « Ousmane » BO… je redescends toujours pas bordel! Allez Paris ! 9
Comparer les stats du match
