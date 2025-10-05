Prono
Match Lille - PSG en direct commenté
7e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 5 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et PSG (Ligue 1 McDonald's, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lille et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 5 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et PSG.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lille PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et PSG ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, N. Bentaleb, M. Fernandez-Pardo, O. Giroud, H. Haraldsson.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, Beraldo, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Lee Kang-In, B. Barcola, Q. Ndjantou, I. Mbaye, Gonçalo Ramos.
- Qui arbitre le match Lille PSG ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille PSG ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.