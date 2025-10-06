PSG : Jérôme Alonzo patient avec Lucas Chevalier

Lucas Chevalier continue de cristalliser les débats. De retour à Lille dimanche soir, le portier du Paris Saint-Germain a concédé l’égalisation d’Ethan Mbappé, lors de la rencontre entre les Lillois et les Parisiens (1-1), en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Un but sur lequel Chevalier aurait dû faire mieux, selon certains observateurs. Une bévue qui accroît les interrogations autour du Français, arrivé cet été au PSG. Jérôme Alonzo, ancien gardien du club parisien, se montre quant à lui patient et pense qu’il s’agit davantage d’un problème de caractère pour Chevalier.

« Je pense qu’aujourd’hui, il n’est pas dans le chapeau 1, mais qu’il a tout pour y arriver dans les saisons à venir. Mais tu parles de Barça-PSG. Rappelez-vous avant avec (Kevin) Trapp dans les buts. Moi, au bout de cinq minutes, j’étais certain que Trapp allait se déchirer. Tu vois bien que l’attitude, il ne l’avait pas. (…) Le caractère, pour jouer au Paris Saint-Germain, tu l’as ou tu ne l’as pas. Est-ce que Lucas Chevalier finira par l’avoir ? Je pense que oui, mais aujourd’hui, on le compare à un gardien immense et qui était là, il y a quelques semaines encore. C’est compliqué pour lui », a déclaré l’ancien portier français sur RMC ce lundi.