PSG : les premiers détails de la blessure de Bradley Barcola sont connus

La Fédération Française de Football (FFF) a annoncé dans un communiqué publié ce lundi après-midi que Bradley Barcola, convoqué par Didier Deschamps pour cette trêve internationale d’octobre, serait finalement forfait pour le rassemblement. C’est Florian Thauvin, en grande forme au RC Lens, qui le remplace dans le groupe, signant ainsi un comeback tonitruant chez les Bleus six ans plus tard.

Au sujet de Bradley Barcola, l’Equipe de France a précisé la nature de la blessure du joueur parisien. En effet, il souffre d’une «lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du PSG face à l’Atalanta Bergame». Si le temps d’indisponibilité n’est pas encore connue, ce genre de pépin physique reste généralement bénin si la blessure ne s’empire pas. L’ancien joueur de l’OL ne devrait donc pas manquer une longue période.

