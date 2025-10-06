Real Madrid : Toni Kroos avait prédit l’éclosion d’Arda Güler

Depuis son arrivée au Real Madrid, Arda Güler a dû patienter avant de s’imposer. À 20 ans, le milieu turc n’avait encore jamais pris la parole publiquement depuis sa présentation, laissant entrevoir un talent en attente de reconnaissance. « Maintenant, je ne sais pas, je veux juste jouer. Xabi me demande de m’impliquer beaucoup, de gérer et d’améliorer l’équipe… Maintenant, je suis plus heureux », a confié le jeune joueur d’après Marca, qui a trouvé dans le nouvel entraîneur Xabi Alonso la confiance et les outils nécessaires pour exploiter pleinement son potentiel. Pour Toni Kroos, l’Allemand qui avait côtoyé Arda Güler sous l’ère Ancelotti, cette évolution était prévisible. « C’est un de ces talents qui se demandent : "Comment fait-on ça ?" Il veut des réponses et des conseils. Beaucoup de joueurs de 18 ans se croient déjà très bons et n’ont pas besoin de conseils. Mais lui a cette mentalité d’apprendre », expliquait la légende allemande il y a quelques années.

Titulaire dans 13 de ses 15 premières rencontres, le Turc cumule déjà 4 buts et 6 passes décisives, tout en orchestrant le jeu avec maturité, dans un duo avec Mbappé. Xabi Alonso souligne ses progrès : « il a beaucoup de qualités, c’est un joueur exceptionnel. Il a un répertoire de passes très large, nous jouons mieux avec lui, mais il doit encore développer son jeu ». Grâce à l’œil attentif de Kroos et à l’encadrement d’Alonso, Arda Güler est désormais un joueur clé de la Maison Blanche, passant de jeune prodige incompris à véritable architecte du milieu madrilène.