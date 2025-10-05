Menu Rechercher
Real Madrid : un taulier réclame un rôle majeur à Xabi Alonso

Le vestiaire du Real Madrid est déjà sous tension. De nombreux médias évoquent quelques petites zones de tension en interne, autour de joueurs comme Vinicius Jr, Rodrygo ou Fede Valverde. Et comme l’indique Marca, il y a aussi quelques petits problèmes avec Jude Bellingham, qui revient d’une blessure à l’épaule.

L’international anglais réclame un rôle majeur dans l’équipe de Xabi Alonso. Le coach basque a, pendant son absence, donné les clés du camion à des joueurs comme Arda Güler, et l’Anglais peine à trouver sa place depuis son retour, avec des prestations moyennes, comme face à l’Atlético notamment. Un nouveau dossier compliqué à gérer pour le coach basque…

