Bayern Munich : Manuel Neuer a son avenir entre les mains

Alors que Manuel Neuer est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2026, la question de son avenir au-delà de cette date se pose déjà. À bientôt 39 ans, le gardien emblématique du club bavarois continue d’afficher un bon niveau, mais son futur dépendra surtout de ses propres envies. Le Bayern n’écarte pas une nouvelle prolongation, mais aucune décision n’a encore été prise. La situation est aussi liée à celle de son fidèle remplaçant Sven Ulreich, lui aussi sous contrat jusqu’en 2026.

Tobias Altschäffl, rédacteur en chef adjoint football chez BILD, a expliqué la situation dans le podcast Bayern Insider. «En fin de compte, c’est uniquement Manuel Neuer qui décide s’il continue ou pas. En fait, tout le monde disait — y compris Lothar Matthäus — qu’il s’agirait de sa dernière saison. Mais je ne l’exclus pas. Pour le moment, je dirais qu’il y a 30 % de chances qu’il prolonge, contre 70 % qu’il s’arrête. Mais une certaine probabilité existe.» Selon le journaliste, les deux gardiens devront prendre eux-mêmes leur décision, sans réelle pression extérieure.