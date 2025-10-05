PSG : le superbe accueil du public lillois pour Lucas Chevalier

Lucas Chevalier ne revient pas en terre hostile à Pierre-Mauroy. Pur produit issu du cru, l’international tricolore a fait toutes ses classes au LOSC avant de s’offrir un nouveau challenge l’été dernier au PSG. Ce soir, il retrouvera son ancien stade, mais donc sous les couleurs parisiennes.

Comme attendu, pas d’amertume ni de rancune de la part de ses anciens supporters, qui lui ont réservé un accueil plus que chaleureux ce soir. Son apparition à l’échauffement a été escortée par les applaudissements du public lillois, reconnaissant à son égard. Une marque d’affection qui ne l’a certainement pas laissé indifférent.