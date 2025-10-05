Menu Rechercher
PSG : le superbe accueil du public lillois pour Lucas Chevalier

Lucas Chevalier dans les buts du PSG @Maxppp
Lille 0-0 PSG

Lucas Chevalier ne revient pas en terre hostile à Pierre-Mauroy. Pur produit issu du cru, l’international tricolore a fait toutes ses classes au LOSC avant de s’offrir un nouveau challenge l’été dernier au PSG. Ce soir, il retrouvera son ancien stade, mais donc sous les couleurs parisiennes.

L1+
👏 Le bel accueil de @losclive pour Lucas Chevalier, leur ancien gardien !

#LOSCPSG
Comme attendu, pas d’amertume ni de rancune de la part de ses anciens supporters, qui lui ont réservé un accueil plus que chaleureux ce soir. Son apparition à l’échauffement a été escortée par les applaudissements du public lillois, reconnaissant à son égard. Une marque d’affection qui ne l’a certainement pas laissé indifférent.

