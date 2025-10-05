OL : Jorge Maciel envoie un rappel à l’ordre puissant à ses joueurs

L’Olympique Lyonnais est passé tout près d’une nouvelle soirée parfaite. Avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Lille, les hommes de Jorge Maciel avaient l’occasion de s’emparer provisoirement de la tête du classement en cas de succès face à Toulouse. Devant un Groupama Stadium plein et confiant, Lyon, fort de sa belle dynamique en championnat et de son second succès consécutif en Ligue Europa, présentait son équipe-type. Satriano retrouvait la pointe de l’attaque, soutenu par Karabec et Fofana, tandis que Morton réintégrait le milieu de terrain. L’entame fut à la hauteur des ambitions rhodaniennes : de la maîtrise, du mouvement et des occasions. Fofana allumait la première mèche d’une frappe frôlant le poteau (10e) avant que Tolisso ne bute sur Restes (12e). Le but lyonnais arrivait logiquement à la 24e minute, sur une action collective limpide conclue par Fofana après une combinaison entre Tessmann et Satriano.

Mais la suite a tourné au scénario cruel. Après une première période globalement maîtrisée, les Lyonnais ont baissé de régime au retour des vestiaires. Le Téfécé, plus audacieux, a repris le contrôle du ballon et s’est créé plusieurs situations par Methalie (49e) et Dönnum (70e), sans parvenir à tromper Greif. Lyon semblait alors gérer son avance avec assurance, sûr de sa solidité défensive incarnée par la paire Niakhaté–Mata. Pourtant, à force de reculer, les hommes de Maciel ont fini par subir. L’égalisation toulousaine, signée Magri sur une frappe déviée par Mata à la 87e minute, a tout changé. Le Groupama Stadium, jusque-là confiant, s’est figé avant de voir son équipe s’effondrer dans le temps additionnel. Sur un ultime corner, Emersonn s’est envolé plus haut que tout le monde pour catapulter une tête imparable (2-1, 90e+6).

Maciel fustige le comportement

Une défaite au goût amer pour l’OL, qui menait encore à trois minutes du terme et semblait maîtriser son destin. Jorge Maciel n’a pas cherché à masquer sa colère après la rencontre, envoyant un message clair à ses joueurs. L’exigence doit rester la même du début à la fin, et le technicien portugais, conscient des efforts fournis mais frustré par la gestion des dernières minutes, a insisté sur la nécessité de mieux contrôler les fins de match : «C’est cruel et c’est dur, car avec ce but exceptionnel de Malick Fofana, on méritait les trois points, c’est ce que l’on pensait. Mais voilà, on n’a pas respecté certains principes, et on n’a pas assez créé en deuxième période. On a perdu de la maîtrise, on a mis moins de diversité dans notre jeu. On n’était pas au niveau de l’ambition que l’on doit avoir. Le problème, c’est qu’il ne faut pas sortir du match et donner de l’espoir à l’adversaire Beaucoup de regrets ? En deuxième mi-temps, on n’a pas assez créé de situations. On avait des alertes. Ils ont du mérite, ils ont joué sur nos erreurs. À la fin, ils ont réussi à renverser le match. À nous de faire beaucoup mieux, on leur a donné beaucoup trop d’espoir. On les a dominés et contrôlés pendant 30 minutes. Après, je pense que pendant 60 minutes on n’a pas contrôlé le match même si on a dominé. Un excès de confiance ? Ça peut peser sur le non conscient des joueurs. À la mi-temps, on les a mis en alerte. C’est dur, mais c’est important de ne pas tout jeter. Les équipes nous connaissent maintenant. À la maison, ça sera de plus en plus comme ça. Il ne faut pas se contenter d’un but d’avance, il faut faire plus».

Selon lui, la concentration a donc manqué dans le moment clé, un défaut déjà entrevu lors de précédentes sorties. Le coach a pointé du doigt le manque de lucidité collective, notamment dans la conservation du ballon et la rigueur défensive dans les arrêts de jeu, rappelant que chaque détail compte à ce niveau de compétition. Face à ce scénario renversant, Jorge Maciel n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Frustré mais lucide, le technicien portugais a livré un message clair à son groupe : la fierté du travail accompli ne doit pas masquer l’exigence du haut niveau. «Le bilan après 7 journées ? Il faut qu’on soit fiers de tout ce qu’on a fait. On est frustré d’avoir 15 points, c’est ça qu’on doit garder comme exigence pour nous-mêmes. On pouvait faire mieux aujourd’hui, on s’est endormi en seconde période. Il faut être fier du bilan mais pas content de ce résultat. La deuxième mi-temps, on a forcé, on a été trop prévisibles. C’est dommage parce que notre but méritait trois points. Mais Toulouse en met deux et ça nous fait zéro point. Il faut aussi avoir de la malice, de l’exigence. Il faut apprendre, on est encore un groupe jeune. On n’était pas vraiment en danger défensivement. On prend un premier but étrange. À la fin, une touche, un corner et tout change». Malgré une défaite cruelle dans les dernières minutes face à Toulouse, l’Olympique Lyonnais conserve un état d’esprit positif. Jorge Maciel salue le travail accompli depuis le début de saison, tout en appelant son jeune groupe à davantage d’exigence et de maturité pour franchir un cap.