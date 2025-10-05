Menu Rechercher
OL : Malick Fofana inscrit le 1000e but du Groupama Stadium

Par Jordan Pardon
Malick Fofana vs. Angers @Maxppp
Lyon 1-2 Toulouse

Marque historique pour Malick Fofana. Ce dimanche face à Toulouse, l’international belge a inscrit le 1000e but de l’histoire du Groupama Stadium (OL, OL féminin et buts adverses compris). Après un enchaînement de passes en une touche, il était à la réception du centre de Martin Satriano, encore décisif après son but contre Salzbourg cette semaine.

👊 Ça va trop vite pour Toulouse, 1-0 grâce au but de Malick Fofana !

#OLTFC
Pour Malick Fofana, ce but est un véritable bol d’air frais. L’attaquant de 20 ans n’avait plus marqué depuis 8 matchs avec son club, et il avait même été pointé du doigt par son entraîneur Paulo Fonseca cette semaine.

Voir tous les commentaires (10)
