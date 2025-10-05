OL : Malick Fofana inscrit le 1000e but du Groupama Stadium

Marque historique pour Malick Fofana. Ce dimanche face à Toulouse, l’international belge a inscrit le 1000e but de l’histoire du Groupama Stadium (OL, OL féminin et buts adverses compris). Après un enchaînement de passes en une touche, il était à la réception du centre de Martin Satriano, encore décisif après son but contre Salzbourg cette semaine.

La suite après cette publicité

Pour Malick Fofana, ce but est un véritable bol d’air frais. L’attaquant de 20 ans n’avait plus marqué depuis 8 matchs avec son club, et il avait même été pointé du doigt par son entraîneur Paulo Fonseca cette semaine.