OL : Moussa Niakhaté décrypte l’amère défaite contre Toulouse

Ce dimanche, l’OL a été douché à domicile. Après une belle première mi-temps concrétisée par le but collectif splendide de Malick Fofana, les Gones ont été beaucoup moins bons en seconde période. Pire encore, leur grande solidité défensive a été bafouée en toute fin de rencontre avec deux buts encaissés qui ont scellé la deuxième défaite de la saison pour les Rhodaniens. Encore très bon ce dimanche, Moussa Niakhaté s’est exprimé en zone mixte et n’a pas caché son amerture face à ce coup d’arrêt :

«La deuxième mi-temps est très suffisante de notre part. On devrait gagner 3-0 à la mi-temps, mais on doit assumer nos responsabilités et être solides à 1-0. On aurait dû plus jouer vers l’avant, aller marquer ce deuxième but. Les clean sheets ne vont pas durer toute la saison, donc on s’expose et on concède deux buts. On ne peut pas se permettre de faire moins que les autres fois. Ca ne remet pas en question notre très bon début de saison, mais c’est une bonne piqûre de rappel. On va se ressourcer à la trêve avec nos sélections pour revenir encore plus forts.»