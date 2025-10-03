La FIFA a pris une décision radicale avec Israël !

Depuis près de deux ans, Israël commet des crimes de guerre. Dans un conflit qui dure depuis des décennies, l’état créé en 1948 se sert de l’attaque du Hamas contre lui le 7 octobre 2023 pour attaquer et tuer une grande partie du peuple palestinien. Une situation atroce qui commence enfin à faire du bruit parmi les grandes autorités mondiales. Alors que l’ONU commence à se pencher sur les agissements ignobles d’Israël depuis près de deux ans, plusieurs voix commencent également à faire du bruit dans le monde du sport.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, une pétition a été signée par 48 athlètes de très haut niveau dont Paul Pogba et Hakim Ziyech pour réclamer l’exclusion d’Israël de toutes les compétitions sportives, à l’instar de ce qui a été infligé à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine il y a quelques années. Selon plusieurs médias anglophones, les membres du comité exécutif de l’UEFA devaient rapidement voter pour une suspension de la fédération israélienne en raison de la guerre à Gaza.

La sortie déconcertante de Gianni Infantino sur Israël et Gaza

De son côté, la FIFA a visiblement tranché ces dernières heures. En effet, dans un communiqué paru ce jeudi, Gianni Infantino, le patron de l’organisation mondiale du football a affirmé qu’aucune sanction ne sera prise contre un pays qui commet actuellement des atrocités contre le peuple palestinien : «à la FIFA, nous nous engageons à utiliser le pouvoir du football pour rassembler les gens dans un monde divisé. Nos pensées vont à ceux qui souffrent dans les nombreux conflits qui existent aujourd’hui dans le monde, et le message le plus important que le football puisse transmettre en ce moment est celui de la paix et de l’unité.»

La suite après cette publicité

Une décision qui interroge surtout à moins d’un an d’une Coupe du monde que plusieurs pays ont annoncé vouloir boycotter en cas de présence d’Israël. Pour justifier cette décision, Infantino a déclaré que «la FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, mais elle peut et doit promouvoir le football dans le monde entier en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires.» Une sortie qui a de quoi faire jaser lorsque l’on sait que la Russie a été évincée pour des raisons géopolitiques et sur fond de conflit avec l’Ukraine.