L’AJ Auxerre prolonge sa pépite Kevin Danois

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
danois @Maxppp

Depuis le début de la saison, tout le monde ne parle que de Kevin Danois à Auxerre. Dans la lignée de sa bonne fin de saison dernière, le milieu de terrain formé à l’AJA éclabousse de son talent la Ligue 1 à chaque rencontre. Le joueur de 21 ans, présent dans la dernière liste de l’équipe de France espoirs, a été blindé ce vendredi par le club auxerrois jusqu’en 2029 :

AJ Auxerre
✍️ Kevin Danois prolonge jusqu’en 2⃣0⃣2⃣9⃣

Une semaine après Clément Akpa, c’est au tour de Kevin Danois de lier son avenir avec celui de l’AJA. Notre jeune milieu de terrain (21 ans) a prolongé son contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2029.

#TeamAJA
«Une semaine après Clément Akpa, c’est au tour de Kevin Danois de lier son avenir avec celui de l’AJA ! Notre jeune milieu de terrain (21 ans) a prolongé son contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2029. Exemplaire, travailleur et talentueux, Kevin fait la fierté de tout un club, du Centre de formation à l’équipe professionnelle ! L’AJA est donc ravie de le voir poursuivre l’aventure chez lui.»

