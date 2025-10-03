L’AJ Auxerre prolonge sa pépite Kevin Danois

Depuis le début de la saison, tout le monde ne parle que de Kevin Danois à Auxerre. Dans la lignée de sa bonne fin de saison dernière, le milieu de terrain formé à l’AJA éclabousse de son talent la Ligue 1 à chaque rencontre. Le joueur de 21 ans, présent dans la dernière liste de l’équipe de France espoirs, a été blindé ce vendredi par le club auxerrois jusqu’en 2029 :

«Une semaine après Clément Akpa, c’est au tour de Kevin Danois de lier son avenir avec celui de l’AJA ! Notre jeune milieu de terrain (21 ans) a prolongé son contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2029. Exemplaire, travailleur et talentueux, Kevin fait la fierté de tout un club, du Centre de formation à l’équipe professionnelle ! L’AJA est donc ravie de le voir poursuivre l’aventure chez lui.»