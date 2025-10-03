La prédiction de Pep Guardiola sur Rodri

Il s’est bien entraîné. Il va bien, tout le monde va bien, voici ce qu’a répondu ce vendredi Pep Guardiola au journaliste qui lui a demandé des nouvelles de Rodri. Un joueur dont il a été amené à parler de nouveau par la suite. En effet, un autre journaliste a voulu savoir si le coach espagnol pensait être capable de remplacer le Ballon d’Or 2024 par un seul joueur. «Vous dites qu’ils (Monaco) ont marqué contre nous parce que c’était González qui jouait et non Rodri ? Comment le savez-vous ? Comment pouvez-vous le prouver ?», s’est agacé Guardiola, avant d’en dire plus sur le sujet.

«Moi non plus (il ne peut pas le prouver, ndlr), changeons de sujet. Je sais que Rodri est irremplaçable à bien des égards. Il n’a pas pu jouer il y a trois jours à cause de son genou, mais pendant la demi-heure qu’il a jouée, González a été le joueur qui a récupéré le plus de ballons en transition. Avec Rodri, on a concédé plus de transitions. On n’a pas encaissé de but parce que Rodri n’était pas sur le terrain ; si c’était le cas, je ne l’aurais pas fait sortir. Mais Rodri ne peut pas jouer 90 minutes dans beaucoup de matches, et González a été très, très bon contre Burnley et il progresse. Kovacic n’est pas prêt, et Rodri ne peut pas jouer beaucoup. Il a fait un énorme effort la semaine où nous avons joué contre United, Naples et Arsenal, mais je dois protéger mes joueurs. Regardez ce qui est arrivé à Carvajal au Real Madrid et à d’autres joueurs qui rechutent sans cesse.» Enfin, il a conclu : «j’ai dit à Rodri que ce n’est pas une histoire de six ou sept mois. Ce n’est pas : “je reviens, je joue et je redeviens le Rodri d’avant”. Non ! Le vrai Rodri, on le verra à la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et dès la saison prochaine, il sera à son meilleur niveau. Cette saison, l’enjeu, c’est de gérer les choses étape par étape. C’est normal. Pendant un an, il a vécu sur la table de soins. Le corps change, le rythme change, tout change. Il a juste besoin de temps. Et il reviendra.» Le message est passé.