Man City : Haaland révèle son passe-temps inattendu avec sa compagne

Erling Haaland a dévoilé un passe-temps surprenant qui rythme sa relation avec sa petite amie Isabel Johansen : jouer à Minecraft ensemble. L’attaquant de Manchester City, âgé de 25 ans, a expliqué que leurs soirées idéales consistent à empiler des blocs et construire des maisons dans le célèbre jeu vidéo. « C’est assez embarrassant pour elle que je dise ça, mais elle aime aussi jouer. Nous jouons donc à Minecraft ensemble. Nous construisons des maisons et tout ce genre de choses », a confié Haaland d’après The Sun. Parfois, leur soirée se termine plus simplement, à Bryne, leur ville natale en Norvège, en commandant des kebabs. Haaland et Isabel, 22 ans, se connaissent depuis leur enfance à l’académie du club de Bryne et ont commencé à sortir ensemble après son départ pour Dortmund.

Le couple a accueilli son premier enfant, un fils, en décembre dernier. Haaland, grand amateur de kebabs, a même évoqué la possibilité que ce plat figure au menu de leur futur mariage : « lors d’un mariage, vous voulez probablement manger la meilleure nourriture possible, donc cela pourrait facilement être du kebab. » Toutefois, ses obligations avec Pep Guardiola à Manchester City pourraient l’empêcher d’être présent à l’anniversaire de son fils. « Je dois jouer à un match le jour de son anniversaire. Nombreux sont ceux qui ratent les anniversaires. Je pense que Pep (Guardiola) aurait été un peu en colère si je lui avais demandé. Mais après ma carrière, je pourrai être présent à tous les anniversaires », a-t-il ajouté.