Rodri inquiète très sérieusement Manchester City

Un triste anniversaire. Le 22 septembre 2024, Rodri s’est gravement blessé au genou à l’occasion d’une rencontre de Premier League face à Arsenal. Une terrible nouvelle pour l’Espagnol, qui se plaignait quelques jours avant en conférence de presse du rythme infernal imposé aux footballeurs. Il en a été la victime peu après. Après quelques examens supplémentaires, Manchester City avait confirmé la mauvaise nouvelle par le biais d’un communiqué de presse officiel. «Nous pouvons confirmer que Rodri souffre d’une blessure ligamentaire au genou droit. Celle-ci a été contractée au cours de la première mi-temps du match de Premier League contre Arsenal (2-2). Le milieu de terrain s’est rendu en Espagne pour consulter un spécialiste cette semaine, après des tests initiaux à Manchester.»

La suite après cette publicité

Rodri traîne toujours la patte

Après de longs mois de rééducation, le milieu, qui a beaucoup manqué aux Citizens, a fait son retour sur le pré le 20 mai dernier lors d’un match de championnat face à Bournemouth (7 minutes jouées). Un premier pas important pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. Prudents avec lui, les Mancuniens ont pris leur temps pour éviter une rechute. Présent dans le groupe pour la Coupe du Monde des Clubs, il a participé à 4 rencontres, dont 1 en tant que titulaire (173 minutes jouées). Après une intersaison plus courte qu’habituellement, il comptait repartir du bon pied après un exercice 2024-25 avec seulement 8 matches au compteur. Forfait lors de la 1ère journée de Premier League en raison d’un problème au genou, il a joué 15 minutes lors de la défaite face à Tottenham le 23 août.

La suite après cette publicité

Ensuite, il a enchaîné avec 4 apparitions. Dans le détail, il a été titulaire à 3 reprises en championnat (Brighton, Manchester United et Arsenal) et 1 fois en Ligue des Champions contre Naples. Mais samedi dernier, il n’était pas dans l’effectif sélectionné pour affronter Burnley. En conférence de presse, Pep Guardiola a joué franc-jeu le concernant. « Lors de l’entraînement (précédant le match), Rodri m’a dit : "je ne peux pas jouer. J’ai très mal au genou, je ne peux pas jouer". Je lui ai dit : "tu ne peux pas jouer ? Tu ne joues pas, un autre jouera."» Un peu plus d’un an après sa blessure, le natif de Madrid n’est donc pas totalement remis. Ce qui n’est pas surprenant après une telle blessure. Mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour Manchester City, dont il est la pièce maîtresse dans l’entrejeu.

City hésite à le prolonger

Ce mardi, le Manchester Evening News indique qu’il est incertain pour la rencontre de Ligue des Champions face à l’AS Monaco. Guardiola et le staff médical vont trancher concernant le joueur, qui était bien à l’entraînement ce mardi matin. Son état de santé inquiète également plus haut au sein du club anglais, qui espère que ses douleurs récentes ne sont qu’un incident mineur dans son processus de guérison. Mais le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2027 pose question, lui qui n’a pas totalement rassuré lors de ses dernières apparitions. D’autant qu’il arrive à un tournant de son aventure mancunienne cette année. Le MEN explique que les Skyblues, qui étaient partants pour le prolonger avant son pépin physique, hésitent à lui offrir un nouveau bail.

La suite après cette publicité

Les dirigeants, dont le directeur sportif Hugo Viana, ne veulent pas se précipiter puisque l’Espagnol n’a pas montré qu’il est toujours le même joueur. De plus, il aura 31 ans à la fin de son contrat à la fin de son bail actuel. Man City, qui lui aurait déjà fait signer un nouveau bail sans sa grave blessure, réfléchit donc. Mais le club anglais ne doit pas trop prendre son temps puisque le Real Madrid surveille toujours de près la situation du milieu de terrain, que Florentino Pérez rêve de recruter. Mais les Merengues, eux aussi, ne devraient pas se précipiter et attendre de voir l’évolution de Rodri. Un joueur dont l’avenir devrait se décider sur les terrains et en coulisses dans les prochains mois.