Ousmane Dembélé présent au match de Marco Verratti au Qatar

Présent au Qatar pour poursuivre son processus de rééducation au sein de la clinique Aspetar, à Doha, Ousmane Dembélé, absent depuis un mois en raison d’une blessure, en a profité pour rendre visite à un ancien joueur du PSG, Marco Verratti. Le Ballon d’Or 2025 a assisté à un match de Ligue des champions asiatique entre Al-Duhail et Al-Ahli, qui s’est soldé par un score de 2-2.

Sur la pelouse, en plus du milieu italien de 32 ans, figuraient plusieurs joueurs bien connus du football européen et français, comme Édouard Mendy, Riyad Mahrez, Enzo Millot ou encore Benjamin Bourigeaud. Dembélé et Verratti se sont à peine croisés au PSG, puisque le premier est arrivé à l’été 2023, tandis que le second a quitté le club de la capitale quelques semaines plus tard pour rejoindre Al-Arabi.