Menu Rechercher
Commenter 2

Ousmane Dembélé présent au match de Marco Verratti au Qatar

Par André Martins
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Al Duhail 2-2 Ahli

Présent au Qatar pour poursuivre son processus de rééducation au sein de la clinique Aspetar, à Doha, Ousmane Dembélé, absent depuis un mois en raison d’une blessure, en a profité pour rendre visite à un ancien joueur du PSG, Marco Verratti. Le Ballon d’Or 2025 a assisté à un match de Ligue des champions asiatique entre Al-Duhail et Al-Ahli, qui s’est soldé par un score de 2-2.

La suite après cette publicité
Vibes Foot
🔴 Ousmane Dembélé a assisté au match de Ligue des Champions asiatique entre Al-Duhail et Al-Ahli ! 👀

Ils étaient présents sur la pelouse :

🇮🇹 Marco Verratti
🇫🇷 Benjamin Bourigeaud
🇸🇳 Édouard Mendy
🇨🇮 Franck Kessie
🇩🇿 Riyad Mahrez
🇫🇷 Enzo Millot
Vibes Foot
🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 - 𝗢𝗨𝗦𝗠𝗔𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗕𝗘́𝗟𝗘́ 𝗩𝗔 𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗔𝗨 𝗤𝗔𝗧𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗚𝗡𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗜𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗦𝗣𝗘𝗧𝗔𝗥 ! 🩺🇶🇦
Voir sur X

Sur la pelouse, en plus du milieu italien de 32 ans, figuraient plusieurs joueurs bien connus du football européen et français, comme Édouard Mendy, Riyad Mahrez, Enzo Millot ou encore Benjamin Bourigeaud. Dembélé et Verratti se sont à peine croisés au PSG, puisque le premier est arrivé à l’été 2023, tandis que le second a quitté le club de la capitale quelques semaines plus tard pour rejoindre Al-Arabi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Marco Verratti
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Marco Verratti Marco Verratti
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier