Ligue des Champions

Real Madrid : Xabi Alonso reçoit du poisson en pleine conférence de presse

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Kaïrat 0-5 Real Madrid

Le Real Madfrid s’est tranquillement imposé 5 buts à 0 sur le terrain du Kairat Almaty. Et à l’issue du match, une drôle de scène s’est produite lors de la conférence de presse de Xabi Alonso. Un journaliste local, visiblement heureux de voir la délégation merengue venir dans son pays, a voulu offrir un cadeau au coach madrilène.

Diario AS
¡Momento surrealista! El regalo de un periodista a Xabi Alonso en plena rueda de prensa posterior al Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
« Monsieur Xabi, bienvenue au Kazakhstan, nous sommes très contents que vous soyez ici. Nous espérons que vous avez eu de bonnes impressions. J’ai préparé un cadeau pour vous. Je sais que vous aimez pêcher, que vous êtes un bon pêcheur. C’est un poisson », a déclaré le journaliste kazakhstanais, qui a ensuite été invité à poser sa question et à remettre son cadeau après l’exercice médiatique.

