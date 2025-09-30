Ligue des Champions : le Real Madrid écrase le Kaïrat Almaty grâce à un triplé de Mbappé, l’Atalanta renverse Bruges

Après l’humiliation lors du derby contre l’Atlético, le Real Madrid devait se relever. Après un long voyage de plus de 10 heures jusqu’au Kazakhstan pour affronter l’équipe du Kaïrat Almaty, battu par le Sporting en première journée, Xabi Alonso devait retrouver de la confiance en assurant une deuxième victoire de suite en C1 et montrer plus dans le jeu. Avec Mbappé en pointe, Vinicius Jr, Guler, Mastantuono et le retour de Ceballos, les Merengues avaient pourtant toujours du mal à exister en début de match et ont failli se faire surprendre d’entrée sur une tête de Satpaev (1e).

Après un raté de Vinicius Jr (15e) et une belle parade de Kalmyrza devant Mbappé (21e), le jeune gardien kazakh commettait une grosse faute dans la surface après un choc avec Mastantuono et offrait l’ouverture du score à Mbappé sur penalty (1-0, 25e). Le Real Madrid a su être décisif dans son temps fort, mais n’a pas vraiment rassuré dans le jeu et a même été parfois en difficulté dans les duels. Les Madrilènes poussaient ensuite pour faire le break avant la pause, mais après un magnifique petit pont sur Sorokin, le Français manquait de peu sur sa frappe enroulée (45e).

Mbappé, déjà à cinq buts en C1

La finition manquait cruellement du côté madrilène et il fallait compter sur un Mbappé encore décisif, d’un joli ballon piqué à la réception d’une relance longue de Courtois, pour faire le break (2-0, 52e). Après un gros raté sur une contre-attaque avec Vinicius Jr (60e), l’ex-Parisien s’est offert un joli triplé d’une frappe puissante après un beau rush de Rodrygo (3-0, 74e), avant une jolie tête de Camavinga pour son retour à la compétition (4-0, 84e) et un dernier but signé Brahim Diaz (5-0, 90e+3). De quoi assurer provisoirement la tête du classement de la phase de ligue aux Merengues, avant la réception de la Juventus. De son côté, le Kaïrat est dernier et devra tenter d’empocher ses premiers points contre le Pafos.

Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, le Club Bruges a encore fait sensation. Opposée à l’Atalanta, la formation belge est parvenue à ouvrir le score en première période grâce à Tzolis (1-0, 38e), mais le Club Bruges a craqué et a concédé l’égalisation après un penalty de Samardzic (1-1, 72e), avant de s’incliner sur un coup de tête de Pasalic (2-1, 87e). Les Belges ont trois points en deux journées, avant un gros déplacement chez le Bayern Munich. De son côté, la Dea arrache son premier succès après sa claque reçue contre le PSG et affrontera ensuite le Slavia Prague.