Ligue des Champions
Kylian Mbappé s’offre un triplé face au Kairat Almaty
@Maxppp
Le Real Madrid va repartir du Kazakhstan avec les trois points de la victoire. Et encore une fois, les Merengues pourront dire merci à Kylian Mbappé.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 20:23 Voir sur X
Après s’être offert un doublé, l’attaquant français a signé un triplé en marquant le but du 3-0. 5 réalisations en 2 matches, Mbappé est en feu !
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Ligue des Champions : le Real Madrid écrase le Kaïrat Almaty grâce à un triplé de Mbappé, l’Atalanta renverse Bruges
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer