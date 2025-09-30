Menu Rechercher
Ligue des Champions

Kylian Mbappé s’offre un triplé face au Kairat Almaty

Par Matthieu Margueritte
Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp
Kaïrat 0-5 Real Madrid

Le Real Madrid va repartir du Kazakhstan avec les trois points de la victoire. Et encore une fois, les Merengues pourront dire merci à Kylian Mbappé.

CANAL+ Foot
OHHH QU'IL EST BEAU CELUI-CI : LE BUT DU TRIPLÉ POUR KYLIAN MBAPPÉ 🤩

#KAIRMA | #UCL
Après s’être offert un doublé, l’attaquant français a signé un triplé en marquant le but du 3-0. 5 réalisations en 2 matches, Mbappé est en feu !

Ligue des Champions
Real Madrid
Kylian Mbappé

Ligue des Champions
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
