Kylian Mbappé s’offre un triplé face au Kairat Almaty

Le Real Madrid va repartir du Kazakhstan avec les trois points de la victoire. Et encore une fois, les Merengues pourront dire merci à Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Après s’être offert un doublé, l’attaquant français a signé un triplé en marquant le but du 3-0. 5 réalisations en 2 matches, Mbappé est en feu !