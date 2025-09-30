Real Madrid : Kylian Mbappé n’est pas content après son triplé inscrit contre le Kairat Almaty !

La seule fois de la saison où le Real Madrid a affronté un gros morceau, les Merengues ont coulé (5-2 contre l’Atlético de Madrid). Mais en attendant d’afficher un meilleur visage, la Casa Blanca fait le travail face aux équipes inférieures. Et elle peut compter sur un Kylian Mbappé très en jambes. Auteur de 8 buts en 7 matches de championnat espagnol, le capitaine de l’équipe de France fait aussi le show en Ligue des Champions. Auteur d’un triplé contre le Kairat Almaty, Mbappé a largement participé au succès 5-0 des Merengues. De quoi lui valoir, encore une fois, les éloges des médias madrilènes.

La suite après cette publicité

« Mbappé est au top », lâche Bruno Alemany, imité par d’autres consultants de la radio Cadena SER. « Il est au sommet du monde. C’est le meilleur joueur du moment grâce à son esprit de décision », acquiesce Alvaro Benito, avant l’intervention du journaliste d’AS Tomas Roncero, grand supporter de la Casa Blanca. « Nous avons beaucoup de chance. La Premier League est très riche, mais nous sommes passés de Cristiano et Messi à Mbappé et Lamine. Et à Julián (Alvarez). » « L’être supérieur c’est Mbappé », titre AS. Cependant, malgré ses trois buts, Mbappé n’était pas si satisfait que ça. « Le Français a failli marquer son meilleur but de la saison en Ligue des Champions à la 42e minute. Un triplé et 60 buts en Ligue des Champions. Mais Mbappé n’était pas entièrement satisfait, car il aurait pu en marquer cinq. Cristiano Ronaldo était comme ça », écrit Marca.

Mbappé comme CR7

Un état d’esprit confirmé par le principal intéressé à l’issue du match. «Il ne faut jamais oublier, on n’oubliera pas ce qui s’est passé ce week-end. C’est une autre compétition, mais il faut continuer à se souvenir de ce qui s’est passé ce week-end pour être meilleurs et éviter une autre soirée comme celle-ci. Mon travail est d’aider l’équipe. Je ne pense qu’à aider l’équipe et à faire ce que je peux pour qu’elle gagne, si je marque c’est bien, et sinon, d’une autre manière pour qu’elle remporte des trophées», a-t-il déclaré au micro de Movistar+, avant d’expliquer pourquoi il n’était pas content.

La suite après cette publicité

«Bien sûr, un joueur comme moi avec cinq occasions… Je veux marquer cinq buts et je dois en marquer cinq. C’est pour ça que Madrid m’a recruté. Trois, c’est bien, mais j’aurais pu en marquer plus. Je vais travailler pour être plus efficace devant le but». Reste que le début de saison de Mbappé est excellent avec 15 buts inscrits sur ses 11 derniers matches. En Ligue des Champions, le champion du monde 2018 est là aussi sur des bases très élevées. En deux matches, il s’est offert un doublé face à l’Olympique de Marseille et donc un triplé ce soir contre le Kairat Almaty. Meilleur buteur de Liga (8 réalisations) et de C1 (5 buts), l’ancien Parisien a lancé sa saison de fort belle manière sur le plan statistique. Reste à savoir si cela permettra au Real Madrid de garnir sa vitrine de trophées en fin de saison.

Revivez le film du match