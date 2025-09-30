Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : l’OM gagne 18 places au classement général !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Ligue des Champions @Maxppp
terminé - 30/09 Kaïrat 0 Real Madrid 5
terminé - 30/09 Marseille 4 Ajax 0

Vingt-cinquième du classement général de la phase de ligue de la C1, et première équipe virtuellement non qualifiée, l’Olympique de Marseille souhaitait se rattraper face à l’Ajax Amsterdam, après avoir chuté au Santiago-Bernabéu il y a deux semaines. Eh bien, c’est réussi !

Grâce à des buts signés Igor Paixão (doublé), Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen s’est largement imposé 4-0 devant son public. Un succès riche en buts qui permet aux coéquipiers de Benjamin Pavard de faire un sacré bond au classement. En attendant les matches de demain, l’OM est ce soir 7e, deux places derrière le PSG (5e) ! Quant à l’Ajax, les Lanciers chutent à la 35e et avant-dernière place.

Retrouvez le classement complet ici

Pub. le - MAJ le
