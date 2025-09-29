Menu Rechercher
Créteil : Xavier Niel vire déjà Karim Mokeddem

Par Josué Cassé
Pensionnaire de National 2 et candidat à la montée après son rachat par Xavier Niel, l’US Créteil-Lusitanos a décidé de remercier Karim Mokeddem après un début de saison raté : un seul succès en six matches (2 nuls, 3 défaites).

US Créteil Lusitanos 🐏
L’US Créteil-Lusitanos annonce la fin de sa collaboration avec Karim Mokeddem, entraîneur principal.

Le staff en place reste inchangé. Vincent Di Bartolomeo assurera l’intérim dès l’entraînement de demain, mardi 30 septembre.

L’USCL tient à remercier Karim pour son travail, son exigence et son engagement, et lui souhaite tout le meilleur dans ses futurs projets.
Le club a annoncé ce lundi «la fin de sa collaboration avec Karim Mokeddem, entraîneur principal, depuis le 1er juillet». Dans l’attente de l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour mener la barque durant le reste de la saison, le club a ajouté «que le staff en place reste inchangé», et que l’ancien entraîneur adjoint «Vincent Di Bartolomeo assurera l’intérim dès l’entraînement de demain, mardi 30 septembre».

