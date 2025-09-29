OM : les mots forts de Matt O’Riley sur le Vélodrome

Interrogé ce lundi en conférence de presse avant le choc entre l’OM et l’Ajax en Ligue des Champions, Matt O’Riley a évoqué l’ambiance du Vélodrome. «Les supporters font vraiment la différence, on l’a vu avec le PSG, la manière dont on a commencé le match… Ça nous aide à aller de l’avant, comme si c’était un joueur en plus», a tout d’abord reconnu le milieu de terrain de 24 ans.

Au point de placer la ferveur marseillaise au-dessus de celle du Celtic, son ancien club ? «J’ai besoin de plus de temps ici pour répondre à cette question, mais ce sont deux grands clubs passionnés. C’est un privilège de jouer devant ces supporters. Il y a une pression mais j’aime cette responsabilité», a finalement conclu le néo-Marseillais.