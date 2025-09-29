Menu Rechercher
OM : les mots forts de Matt O’Riley sur le Vélodrome

Par Josué Cassé
Marseille Ajax
Interrogé ce lundi en conférence de presse avant le choc entre l’OM et l’Ajax en Ligue des Champions, Matt O’Riley a évoqué l’ambiance du Vélodrome. «Les supporters font vraiment la différence, on l’a vu avec le PSG, la manière dont on a commencé le match… Ça nous aide à aller de l’avant, comme si c’était un joueur en plus», a tout d’abord reconnu le milieu de terrain de 24 ans.

Au point de placer la ferveur marseillaise au-dessus de celle du Celtic, son ancien club ? «J’ai besoin de plus de temps ici pour répondre à cette question, mais ce sont deux grands clubs passionnés. C’est un privilège de jouer devant ces supporters. Il y a une pression mais j’aime cette responsabilité», a finalement conclu le néo-Marseillais.

