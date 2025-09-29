Menu Rechercher
Premier League : West Ham arrache le nul à Everton

Par Samuel Zemour
Everton 1-1 West Ham

En grande difficulté depuis le début de saison, West Ham United est actuellement relégable après cinq journées disputées. Il y avait donc urgence avant de se déplacer sur la pelouse d’Everton, qui avait l’occasion de se rapprocher des premières places en cas de succès. Et rapidement, Keane ouvrait le score pour les Toffees (1-0, 18e).

Mais le club de Liverpool n’a pas réussi à prendre une plus large avance et a été puni en fin de match après une belle frappe enroulée de Bowen (1-1, 65e), permettant aux Hammers d’éviter le pire. Avec quatre points pris, West Ham est 19e de Premier League avant de se déplacer à Arsenal. De son côté, Everton concède une deuxième défaite de suite avant d’affronter Crystal Palace.

