Premier League

Jack Grealish se confie sur ses excès nocturnes à Manchester City

Jack Grealish a reconnu que son comportement en dehors du terrain n’a pas facilité son passage à Manchester City. Dans une interview accordée à Sky Sports, il a déclaré : « les gens disent : "Il aime sortir, il aime faire la fête", et c’est vrai. Je veux pouvoir vivre ma vie et m’amuser, mais évidemment, il y a un moment et un endroit pour ça. Parfois, je n’ai probablement pas choisi les bons moments. À City, je ne m’aidais pas parfois, je le dis ouvertement, mais je ne pense pas que ce soit uniquement pour ça. » Des mots forts de la part du joueur d’Everton.

Malgré des succès collectifs, Grealish n’a jamais pleinement répondu aux attentes placées en lui, avec seulement 17 buts en 157 matchs pour un transfert de 117 millions d’euros. Cet été, il a été prêté à Everton, où il retrouve son niveau sous la houlette de David Moyes, qui lui accorde une liberté offensive précieuse. Il a déjà délivré 4 passes décisives en 7 matchs et se sent à nouveau épanoui.

