Everton veut déjà s’offrir définitivement Jack Grealish

Jack Grealish, 30 ans, a été élu Joueur du mois en Premier League vendredi, pour la première fois de sa carrière. Une récompense qui confirme son excellent début de saison avec Everton, avec quatre passes décisives en trois rencontres, et qui pousse déjà les Toffees à envisager de recruter définitivement l’attaquant anglais. Selon The Telegraph, l’option d’achat de près de 58 millions d’euros incluse dans le prêt est davantage symbolique qu’obligatoire, et devrait baisser d’ici l’été prochain, alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat avec Manchester City.

La suite après cette publicité

Le principal obstacle à un transfert définitif reste son salaire élevé (environ 14 millions d’euros annuels), difficilement supportable pour Everton. Tout dépendra des négociations à venir et de l’intérêt que Grealish pourrait susciter ailleurs. En attendant, il se prépare à affronter son ancien club, Aston Villa, sous les yeux de supporters partagés, tout en espérant convaincre Thomas Tuchel de l’inclure dans sa sélection pour la Coupe du Monde 2026.