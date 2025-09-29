Dinamo Zagreb : les premiers pas d’Ismaël Bennacer font déjà beaucoup parler

Ismaël Bennacer, ce sont les autres qui en parlent le mieux. En février dernier, Roberto De Zerbi avait encensé l’Algérien après ses premiers pas sous le maillot de l’OM. «Ismaël est un super joueur pour nous. Ismaël a très bien joué aujourd’hui et c’est un grand joueur pour nous. Il apporte de la personnalité, de la qualité. Il voulait venir à Marseille, il aime le club. C’est un honneur de l’avoir avec nous.» Un avis partagé par Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui courtisaient le joueur de l’AC Milan depuis plusieurs mercatos. Mais son passage de six mois dans la cité phocéenne n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes et des espoirs placés en lui. Auteur de 12 rencontres (2 assists), il a alterné le bon et le moins bon, lui qui a aussi fait un passage de 10 jours à l’infirmerie.

La suite après cette publicité

Bennacer espérait revenir à l’OM

En fin de saison, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont refusé de lever son option d’achat. Mais ils ont longtemps discuté en coulisses avec l’AC Milan et tenté de négocier les conditions d’un nouveau prêt. Finalement, Marseille est passé à autre chose, tout comme Bennacer. Approché par Al-Ittihad, ainsi que des écuries turques (Besiktas, Fenerbahçe), le Fennec a dû patienter avant de trouver chaussure à son pied. Après la clôture du mercato dans les principaux championnats européens, il s’est finalement tourné vers une ligue moins connue. Le 5 septembre, le Dinamo Zagreb a officialisé à la surprise générale l’arrivée de l’international algérien aux 52 sélections (3 buts).

La suite après cette publicité

«C’est avec grand plaisir que nous annonçons que le joueur international algérien et milieu de terrain de l’AC Milan Ismael Bennacer va rejoindre le GNK Dinamo ! Le Dinamo et l’AC Milan ont conclu un accord pour un prêt d’un an avec option d’achat. Bennacer arrive à Zagreb, où il passera des examens médicaux avant de signer officiellement son contrat», a publié l’écurie croate dans la nuit. Dans la foulée, la presse locale a expliqué que Zvonimir Boban, qu’il a connu chez les Rossoneri et qui est un grand fan du joueur, avait joué un rôle dans sa signature puisqu’il l’a convaincu de venir. De son côté, la presse locale s’est enflammée pour cette signature, à l’image de Sportnet.

La Croatie s’enflamme depuis son arrivée

«Une révélation pour le Dinamo en cette fin de mercato, et la recrue la plus prestigieuse depuis de nombreuses années. Ismaël Bennacer arrive à Zagreb. Les Bleus ont fait ce travail en toute discrétion. Après avoir échoué à réaliser un transfert vers les 5 grandes ligues, il a accepté de venir au Dinamo où l’attend son ancien coéquipier avec qui il a bien travaillé à Empoli, Miha Zajc.» Idem pour Sportske Novosti : «le Dinamo a recruté des renforts exceptionnels. Le joueur international algérien et milieu de terrain de l’AC Milan, Ismaël Bennacer, est un nouveau venu dans le vestiaire des Bleus. Ismael Bennacer est un milieu de terrain confirmé, fort d’une vaste expérience dans l’un des meilleurs championnats du monde. Il a joué une demi-saison en prêt à Marseille, où il était l’un des meilleurs joueurs du championnat français.»

La suite après cette publicité

Autant dire qu’il était très attendu. Après son arrivée, le Fennec a pris le temps pour être au point même si son coach a fait savoir qu’il était en excellente forme. Encore une fois, les médias l’attendaient. «Le joueur le plus précieux du club, véritable star du football, fera ses débuts lors du plus grand match du football croate, sur le terrain du principal concurrent des "Zagreb Blues". Kovačević a été très mielleux lorsqu’il a parlé de Bennacer vendredi. Quand l’entraîneur se dit ravi, fou de joie d’avoir un tel joueur dans son équipe, il n’y a rien de spécial à ajouter. Sachant qu’il est attendu pour l’éternel derby, cela signifie qu’il est déjà en pleine forme. Car s’il ne l’avait pas été, Kovačević ne l’aurait certainement pas annoncé», a écrit Sportske Novosti avant de parler de sa santé, qui en inquiétait certains.

Des débuts encourageants

«Concernant sa forme, il est clairement en parfaite santé. Enfin, nous n’en doutions même pas, puisque tout le monde, à son arrivée au Palais Maksimir, a affirmé qu’il était en excellente santé. Sa carrière a démontré qu’il est un joueur d’une valeur inestimable, un atout majeur pour le milieu de terrain du Dinamo. Et oui, félicitations à Zvonimir Boban qui a réussi à le recruter au Dinamo ; jamais une telle star n’avait rejoint la HNL.» Le joueur s’est préparé durant des semaines, lui qui collaborerait aussi avec Jean-Baptiste Duault, le préparateur physique qui travaille avec Ousmane Dembélé. Encensé en Croatie avant même d’avoir joué, Bennacer devait être à la hauteur sur le terrain. D’autant que son entraîneur attendait aussi beaucoup de lui.

La suite après cette publicité

«Sa qualité est immédiatement visible à l’entraînement. J’ai hâte de l’avoir avec nous. Il apporte une dimension supplémentaire au Dinamo, mais aussi à notre championnat. C’est très important d’avoir un tel joueur parmi nous. Il a 27 ans, nous connaissons ses qualités et son parcours. En tant qu’entraîneur du Dinamo, je suis ravi et comblé de joie qu’il soit parmi nous. Il apportera beaucoup au Dinamo et à la HNL, et je suis sûr que ses matches seront appréciés.» Le 20 septembre, il a ainsi vécu son baptême du feu face à l’Hajduk Split. Entré en jeu 24 minutes, le milieu a fait une entrée en jeu encourageante lors du succès 2 à 0. Il a connu sa première titularisation dimanche face au Slaven Belupo (victoire 4-1).

Il ne peut pas jouer en Europa League

Sportske Novosti lui a d’ailleurs la note de 6,5 et a ajouté en commentaires «solide pour sa première titularisation». Des premiers pas prometteurs pour Bennacer, que la presse algérienne garde à l’œil en vue des prochains rassemblements et de la CAN. Après 114 minutes plutôt intéressantes en club (2 matches), le milieu de 27 ans est sur la bonne lancée même si le chemin est encore long. D’autant qu’il ne peut jouer qu’en championnat et en Coupe de Croatie. En effet, il est arrivé après que la liste de son club pour la Ligue Europa soit donnée à l’UEFA. Ce qui a d’ailleurs peiné la presse locale, qui aurait aimé pouvoir compter sur lui sur la scène européenne, à l’image de Sportske Novosti.

«C’est vraiment dommage, car l’Algérien est un joueur de classe mondiale. Mais l’UEFA a apporté une modification majeure aux règles de ses compétitions interclubs quelques jours avant le coup d’envoi de la Ligue des Champions de cette saison. Cette modification entre en vigueur immédiatement et permet aux clubs de remplacer un joueur en cas de blessure grave lors de la première phase de la compétition. Ce changement de règlement offre aux clubs une flexibilité indispensable pour gérer des calendriers chargés et des blessures imprévisibles. Parallèlement, il redonne aux joueurs retirés de la liste l’espoir de pouvoir continuer à participer aux compétitions européennes.» C’est le cas de Bennacer, qui avait écrit sur Instagram après son premier match «nouvelles couleurs, même passion». En bleu ou en vert, l’Algérien est prêt à retrouver des couleurs cette saison.