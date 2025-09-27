Menu Rechercher
Premier League : Liverpool chute à Crystal Palace, Brighton enfonce Chelsea, City dompte Burnley

En déplacement à Crystal Palace, Liverpool a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse des nouveaux dauphins de Premier League (2-1). De son côté, Chelsea a sombré à domicile contre Brighton (1-3) quand Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Burnley (5-1).

Par Chemssdine Belgacem
3 min.
@Maxppp
terminé - 16:00 Man City 5 Burnley 1
terminé - 16:00 Chelsea 1 Brighton 3
terminé - 16:00 Crystal Palace 2 Liverpool 1
terminé - 16:00 Leeds 2 Bournemouth 2

Ce samedi, le multiplex de 16h était l’occasion de voir plusieurs cadors de Premier League. Après avoir remporté tous leurs matches cette année à l’exception de la défaite aux tirs au but contre Crystal Palace lors du Community Shield, Liverpool retrouvait les Londoniens en championnat cet après-midi. Et il semblerait bien que les Reds aient trouvé leur bête noire de la saison. Malmenés lors du premier acte à l’image d’un Wirtz fantomatique, les hommes d’Arne Slot ont rapidement encaissé l’ouverture du score signée Ismaïla Sarr (1-0, 9e). Poussés par un Selhurst Park en feu, les joueurs de Palace ont poussé pour faire le break mais se sont heurtés à un grand Alisson (11e, 22e, 23e, 45+6e). Au retour des vestiaires, les Reds se sont rebiffés et se sont procurés de nombreuses occasions à l’instar de celle de Wirtz (59e) et d’Isak (64e).

Crystal Palace 2 9' I. Sarr 90'+7 E. Nketiah Liverpool 1 87' F. Chiesa terminé Logo Canal + Live 7

Finalement, leurs efforts ont été récompensés en fin de match. Profitant d’une mauvaise relance de la défense de Palace, Chiesa en a profité pour arracher l’égalisation d’une frappe à bout portant du droit (1-1, 87e). Finalement, Liverpool n’est pas parvenu à sauver les meubles. Sur l’une des dernières actions du match, Eddie Nketiah a fait exulter l’antre londonien en inscrivant le but de la victoire d’une belle volée du gauche (2-1, 90+8e). Une défaite qui fait chuter Liverpool pour la première fois au championnat et qui permet à Palace d’être provisoirement dauphin. Dans le même temps, Chelsea a été accroché face à Brighton. Devant composer avec près de dix blessures, les Blues ont pourtant rapidement ouvert le score grâce à Enzo Fernandez à la conclusion d’une action d’école (1-0, 24e).

Brighton piège Chelsea, Haaland s’offre un doublé en fin de match

Face à son public, le club londonien s’est effondré en seconde période. Après l’expulsion de Trevoh Chalobah (53e), les hommes d’Enzo Maresca ont été laborieux jusqu’à encaisser l’égalisation de Danny Welbeck en fin de rencontre (1-1, 77e). Pire, les Londoniens ont même concédé la défaite en craquant sur des buts de De Cuyper (90+3e) et Welbeck pour les Seagulls. Une défaite qui ne fait pas les affaires des Blues stagnant à la septième place. De son côté, Manchester City s’est relancé à domicile. Opposés à Burnley, les Cityzens ont rapidement ouvert le score grâce à un contre son camp de Maxime Esteve. Sur un caviar de Hartman, Burnley a égalisé juste avant la mi-temps grâce à Jaidon Anthony (1-1, 38e).

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Liverpool Liverpool 15 6 +5 5 0 1 12 7
2 Logo Crystal Palace Crystal Palace 12 6 +5 3 3 0 8 3
3 Logo Sunderland Sunderland 11 6 +3 3 2 1 7 4
4 Logo Bournemouth Bournemouth 11 6 +1 3 2 1 8 7
5 Logo Man City Man City 10 6 +8 3 1 2 14 6
6 Logo Arsenal Arsenal 10 5 +8 3 1 1 10 2
7 Logo Tottenham Tottenham 10 5 +7 3 1 1 10 3
8 Logo Chelsea Chelsea 8 6 +3 2 2 2 11 8
Voir le classement complet

Finalement, City a scellé sa victoire à l’heure de jeu grâce à un but de Matheus Nunes (2-1, 61e) et un nouveau contre-son-camp du malheureux Estève (3-1, 64e). En fin de rencontre, Erling Haaland s’est joint à la fête des siens en marquant son septième et huitième but de la saison en Premier League (90+1e, 90+3e). Avec cette victoire 5-1, les Skyblues grimpent à la cinquième place et reviennent à cinq points du leader Liverpool. Dans la dernière rencontre du multiplex, Bournemouth a arraché le nul à Leeds (2-2). Renversées malgré l’ouverture du score de Semenyo sur coup-franc, les Cherries sont allés chercher le nul dans le temps additionnel grâce à Eli Junior Kroupi (2-2, 90+3e).

Les résultats de 16h :

Crystal Palace 2-1 Liverpool : Sarr (8e), Nketiah (90+8e) / Chiesa (87e)
Chelsea 1-3 Brighton : Fernandez (24e) / Welbeck (77e, 90+10e), De Cuyper (90+3e)
Manchester City 5-1 Burnley : Esteve (c.s.c, 12e, 65e), Nunes (61e), Haaland (90e, 90+3e) / Anthony (38e)
Leeds 2-2 Bournemouth : Rodon (37e), Longstaff (54e) / Semenyo (26e), Kroupi (90+3e)

