Liverpool : Hugo Ekitike n’a pas été sanctionné

Mardi soir, Hugo Ekitike (23 ans) a vécu une soirée dont il se souviendra longtemps. Sur le banc au coup d’envoi face à Southampton en League Cup, le Français a marqué le but de la victoire 2 à 1 pour Liverpool. Heureux, il a célébré son but en retirant son maillot. L’arbitre lui a donc donné un carton jaune, qui était son deuxième de la rencontre après avoir été sanctionné quelques minutes plus tôt. Résultat : il a été expulsé. Après la rencontre, Arne Slot l’a taclé face à la presse, tout comme certains coéquipiers qui ont parlé d’une erreur bête de sa part. Hier, le Daily Mail a d’ailleurs révélé que le LFC a décidé de sanctionner le Frenchy en lui retirant deux semaines de salaire après sa bourde.

Nous vous avons expliqué que ce n’était pas vrai. Une information confirmée ce vendredi par Arne Slot en conférence de presse. «Une punition, c’est une amende et il n’en a pas eu. Je lui ai parlé. Il s’est immédiatement excusé auprès de ses coéquipiers. Il est jeune. Les joueurs de tous âges font des erreurs, et dans ce club, on a le droit d’en faire sans être sanctionné. C’est un être humain fantastique. Si vous demandiez au staff le top 3 des joueurs les plus chaleureux et polis, il serait là. Donc il peut faire une erreur. Ce n’était pas intelligent, ça ne nous a pas fait de mal. Ça pourrait faire un peu plus mal demain, mais Chiesa se montre et il a l’occasion de jouer demain.» Ekitike, lui, suivra de loin son équipe face à Crystal Palace.